Macri pidió "no votar en blanco" y le puso "polenta" a la campaña: con qué le pegó ahora al Gobierno

Hace ya unas semanas que el ex presidente y referente del PRO, Mauricio Macri, reapareció en la escena pública para participar de la campaña política que mira a las PASO, las cuales se llevarán a cabo el próximo domingo 12 de septiembre.

Macri en tono autocrítico: "No pudimos domar la inflación"

En este marco, actualmente Macri se enfoca con especial énfasis en la zona céntrica del país , involucrándose personalmente en la campaña de Juntos por el Cambio en provincias como Córdoba o Santa Fe, donde el PRO sale mejor parado que el oficialismo en las encuestas y, además, se juegan bancas clave en el Senado.

Es así como el antiguo mandatario acompañó en Santa Fé a Federico Angelini y a Luciano Laspina, quienes encabezan la lista de Santa Fe Nos Une para la Cámara de Senadores y de Diputados respectivamente; las cuales participarán en la interna de Juntos por el Cambio en la provincia.

Allí, Macri abogó claramente por los candidatos del PRO al asegurar con contundencia que "la lista que más representa al partido es la que encabeza Federico Angelini para el Senado y a Luciano Laspina para Diputados".

En esta diferenciación de la coalición, continuó destacando a los representantes de su partido al resaltar la "capacidad de trabajo, el compromiso y las ganas de pelear por un futuro mejor" de Angelini y asegurar que Laspina es "el economista más lúcido que tiene el Congreso de la Nación" .

Aunque también se mostró autocrítico al reconocer que en su gobierno no pudieron "domar la inflación" , no se olvidó de apuntar hacia a la "pesada herencia" que considera que recibió de la última gestión de Cristina Fernández de Kirchner: "Revertir tanto desatino (previo) en solo cuatro años no fue fácil" , se excusó.

Luego, apuntó directamente al Gobierno actual y a las polémicas frases que tanto la primera precandidata del Frente de Todos en la Provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz, como la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, emitieron esta semana: "En el peronismo siempre se garchó" , de parte de Tolosa Paz, y "Suiza es más tranquilo, pero más aburrido" , fueron los dichos de Frederic al ser consultada sobre la inseguridad.

@mauriciomacri @fangelini @AmelieGranata @GiScaglia @JorgeFaurie @LaspinaL August 31, 2021

" Todos los días escuchamos una frase que nos hace mal . Que no tiene que ver con el sentido común, con la verdad. Esto es propio de querer negar la magnitud de los problemas que están generando", manifestó Macri, quién también aseguró que los argentinos sienten "dolor por tanto atropello y mentira ".

Luego, disparó explícitamente contra ambas representantes del oficialismo y consideró que el oficialismo "no tiene noción de lo que ha destruido en este año y medio" , además de que no han logrado -según el expresidente- reparar ninguna de las cosas que su gestión anterior tampoco pudo resolver.

"Esto que estamos sintiendo nosotros, supuestamente el 41% que acompañó el cambio hasta el último día, lo están sintiendo muchos de los que sí confiaron en que iba a haber asado, heladera llena y hoy se dieron cuenta que era mentira ", proclamó Macri.

En este punto, ilustró la situación de la suba de precios impulsada por la fuerte inflación asegurando que "la carne se transformó en polenta" y se refirió al "virus de la resignación" , el cual considera que lo "inocula al populismo".

"Hay que vencer el peor virus que te inocula el populismo: el virus de la resignación. El ‘conformate con lo que te doy', un plan, un empleo en el Estado sin tarea y con sueldo insuficiente . Que, si vas o no a trabajar, a nadie le preocupa. Por eso la carne se transformó en polenta ", aseveró el referente del PRO.

Luego de plantear esto, Macri llamó a "no votar en blanco" para "no regalar la Argentina" tanto en las PASO del 12 de septiembre como en las elecciones legislativas de noviembre e insistió nuevamente: " Es muy importante que salgamos a dar pelea a la resignación . No hay que votar en blanco, hay que ejercer esa herramienta maravillosa del voto".

" Queremos levantarnos todos los días en un día mejor que ayer . Saber que el mes que siguiente vas a estar un poco mejor que el anterior. Para eso tenemos que ir a votar", concluyó el mandatario en Santa Fe tomando consciencia de la fuerte incidencia del voto en blanco que se está observando tanto en las encuestas como en las provincias que ya llevaron a cabo los primeros comicios, como Corrientes, Salta, Jujuy o Misiones.

Además, el presidente planteó el mismo dilema este martes en un encuentro a través de Zoom que compartió con militantes del PRO de Pilar, en apoyo del precandidato a concejal del distrito, Sebastián Neuspiller, muy cercano a Diego Santilli.