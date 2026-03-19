Mauricio Macri se reía de “los que creían que era un b….”. “Me da ventaja, porque no me ven venir”, decía. Que “no te vean venir” era un axioma en el PRO, así fue que llegaron a Casa Rosada. Años después, al que no vieron venir fue a Javier Milei y, cuando llegó, en el PRO creyeron que manejarían el Gobierno. Pero el libertario no los dejó, y no tuvo empacho en desairar a Macri todas las veces que el expresidente se le acercó, “hasta dejarlo en público como un b…..”. El análisis lo hace para El Cronista un exmiembro del Gabinete de Cambiemos que ya está alejado de Macri. Así fue que sorprendió cambiando al secretario general del partido cuando todavía el anterior no había cumplido su mandato y puso a su exsecretario general en la Presidencia y actual diputado amarillo, Fernando De Andreis, en ese lugar. El objetivo que persigue es reposicionar el partido que fundó hace 22 años, decisivo en la segunda vuelta que colocó a los libertarios en el poder. Poco antes de aquella movida, en el marco de una charla en Santiago de Chile, Macri lanzó otro dardo a la distancia: aseguró que el PRO tendrá candidatos para todas las posiciones, incluso la Presidencia, cuando llegue el turno electoral de 2027. De Andreis es el responsable del armado que se pondrá a prueba hoy, un evento que tendrá lugar en Parque Norte, un tradicional espacio amarillo que fue testigo de sus tiempos dorados. Desde las 10 de la mañana, están previstos tres paneles que expondrán en el escenario. El primero de ellos, bajo el rótulo de Panel Pensar, exhibirá a Eduardo Plasencia (Infraestructura), Norberto Pontiroli (Realidad Internacional) y Martín Yeza (Inteligencia Artificial) como oradores. En segundo turno llegará el momento del Panel Realidad, con el cruce de los legisladores Cristian Ritondo y Martin Goerling Lara y los gobernadores Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Ignacio Torres (Chubut) y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. El final será con el Panel de Cierre, donde se espera la presencia de Soledad Martínez (intendenta de Vicente López), De Andreis y el número principal, el propio Macri. De la partida también será el grupo llamado Tercer Tiempo, un sub40 que ya tiene dinámica propia, donde discuten estrategias políticas y de posicionamiento frente a un escenario adverso en relación al electorado, sobre todo en las provincias. La mayoría, justamente, son de territorios donde el PRO lideró, como Córdoba y Santa Fe. No todos los que estarán hoy piensan lo mismo. Macri perdió su capacidad de liderazgo y, con dificultad, todo indica que logrará una convocatoria amplia desde el punto de vista territorial. Los une un pasado reciente de éxitos políticos y electorales, una construcción que forjó cuadros político-técnicos de calidad, muchos de los cuales forman parte de los equipos libertarios y duras críticas al modelo mileista, que solo unos pocos exponen en público. Muchos ya se fueron. Es el caso de Horacio Rodríguez Larreta que, a pesar del esfuerzo de Daniel Angelici, aspira a competir por la Ciudad con el respaldo del peronismo. También Diego Valenzuela, el primero que “cruzó el Rubicón” solo para ser desairado al final por LLA. Diputados nacionales quedan 12 en el PRO. “¿Y Patricia?”, quiso saber El Cronista. “La verdad es que nunca fue del PRO, aunque fue su presidenta y candidata”, dicen ahora. Convencidos que el PRO no tendrá capacidad de ocupar una demanda que crece entre el electorado no kirchnerista, acorde a un estudio de Trespuntozero y La Sastrería, de Shila Vilker y Raúl Timerman, un grupo de políticos entre el peronismo y Cambiemos realizó ayer un acto en Lanús para reafirmar la candidatura del pastor evangélico Dante Guebel, un argentino que reside en Los Ángeles, donde ejerce su ministerio. El modelo es similar al mileista, un outsider que se inserta en la carrera presidencial con el apoyo de política tradicional, llegando a una población que siempre está en la búsqueda de lo distinto. En este caso, un discurso más empático, afectivo, respetuoso de las formas. Junto con un familiar de Guebel, Juan Pablo Brey, el legislador porteño Eugenio Casielles, factótum del Milei 2021/ 2023, van por un nuevo milagro. Todavía no confirmó que será candidato, pero mientras tanto van recibiendo respaldos varios. Anoche, sorprendió el aval que dio la exdiputada Graciela Camaño. ¿Estará Sergio Massa detrás de todo?