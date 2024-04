Luz, gas, agua y colectivos: cuánto necesitó una familia para cubrir la canasta de servicios

Las familias destinaron en abril más de $100.000 para pagar las tarifas de luz, gas, agua y el colectivo. Este costo trepó 241% en tan solo 4 meses, si se lo compara con diciembre del 2023, debido a que el Gobierno avanzó en la actualización de todos los regulados, después de varias postergaciones. Queda pendiente la la definición sobre el futuro del transporte en el AMBA, a menos de una semana de que vuelva el paro de colectivos.

La "canasta de servicios públicos" fue elaborada por el Observatorio de Tarifas y Subsidios, que depende del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), de la UBA y el Conicet. Incluye el consumo de energía eléctrica, gas natural, agua potable y transporte público, para un hogar representativo del AMBA.

Según el último informe, en el mes de marzo un hogar promedio del AMBA gastó $102.779 en el mes en cubrir sus necesidades energéticas, de transporte y de agua potable en el hogar. Desagregado, $40.906 fue de transporte, $ 21.675 de energía eléctrica, 20.631 de agua y 19.567 de gas natural. Son tarifas para usuarios que están en el nivel de segmentación N1, es decir, sin subsidios.



Esta misma canasta de servicios públicos en diciembre pasado era de $30.100, por lo que el costo se incrementó 241% en cuatro meses. Según explicó el IIEP, esto ocurrió a partir de las actualizaciones de tarifas de transporte (durante enero y febrero), energía eléctrica (febrero), agua y gas natural (abril). Los consumos de gas natural y energía eléctrica fueron ajustados por estacionalidad.



En la desagregación por servicio se observa que el incremento más importante fue para el gas natural con un aumento del 561% respecto a diciembre de 2023, mientras que el gasto en transporte aumentó 410%, en agua 209% y en energía eléctrica 74%.



De todos modos, los aumentos en el gas y el agua se sentirán en el bolsillo de los usuarios a partir de mayo, cuando lleguen las boletas.

Con estos valores, en marzo, la canasta de servicios públicos del AMBA ocupó el 13% del salario promedio registrado del mes. Esto significa que más que se duplicó su peso en un trimestre, dado que en diciembre pasado era del 6%.



Tras un aumento de los servicios públicos de casi el 250% en cuatro meses, el Gobierno asegura que no volverá a haber saltos. Además, dado que definió fórmulas de indexación mensuales vinculadas a la inflación, se aseguran que no se produzca un atraso en los precios relativos. Sin embargo, todavía no empezaron a implementarse y hay dudas en los entes reguladores y en las empresas sobre cómo será la definición en la práctica.

Qué pasará con los colectivos

En el caso de los colectivos, el ministro de Economía, Luis Caputo, autorizó un incremento del 410% en dos meses (entre diciembre y febrero), y definió mantener una resolución del Gobierno anterior, que establece que pueden aumentar bimestralmente por inflación. Sin embargo, en abril decidieron posponer el incremento, y no hay definiciones acerca de lo que pasará en mayo.

Las empresas aseguran que sin un aumento del boleto en el AMBA no podrán hacer frente al pago del pedido del gremio de la UTA, que reclama un incremento de $250.000 en el sueldo.

Las partes involucradas (gremio, empresas y la Secretaría de Trabajo) iban a juntarse este miércoles, se pospuso para este jueves y se canceló nuevamente. Ahora se espera que la audiencia se realice el próximo 24 de abril, apenas un día antes de la fecha límite que puso la UTA para cobrar el aumento, o sino, lanzar una medida de fuerza.

Este miércoles se reunieron los gremios y las cámaras. "La reunión fue negativa", comentaron los participantes. Este viernes los empresarios irán a la Secretaría de Transporte para ver si se habilita un aumento del boleto, o un cambio en el costo de redeterminación de los subsidios, que actualice las transferencias que hace el Estado a las empresas.