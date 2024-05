Luis Caputo congela tarifas, pero genera más subsidios: ¿cuál es el costo fiscal?

El presidente, Javier Milei, aseguró que "se les fue un poco la mano" con el ajuste fiscal. Por ese motivo, el Gobierno analiza por estas horas nuevas medidas, como congelar las tarifas durante el invierno, para darle un "respiro a la clase media", y acentuar el "proceso de desinflación", según definió el ministro de Economía, Luis Caputo, en el Congreso del IAEF.

Si bien los subsidios energéticos cayeron 41% interanual en términos reales en el primer cuatrimestre del año, según un trabajo del IIEP-Conicet, con la postergación de los aumentos de mayo, ya hay sectores que están más subsidiados que durante el gobierno de Alberto Fernández.

La medida mantiene en vilo al sector energético, pero también a los macroeconomistas, por el impacto fiscal, dado que posponer aumentos implicaría mayores subsidios, que podrían superar los u$s 3000 millones.

Daniel Gerold, consultor del sector del oil & gas, reveló el impacto fiscal, durante su exposición en el IAEF, cuando fue consultado por las deudas que tiene CAMMESA con las generadoras. "Es fácil de entender, porque no hay caja, pero es un error pensando en el largo plazo. Estamos cambiando las reglas. Y no hay visibilidad para el invierno. Si el Gobierno decide no subir las tarifas, hay que pagar $3,7 billones en un invierno frío. ¿Quién es los va a pagar? Es un problema", aseguró.

Esos números surgen de hacer la diferencia entre lo que van a pagar los consumidores y el costo real de la electricidad y el gas. Son cálculos para el período mayo-septiembre, para un invierno que se proyecta frío.

En mayo, el precio del gas PIST para los usuarios de altos ingresos debería haber pasado de 2,79 y 2,95 dólares por millón de BTU (USD/MMBTU) a 4,26 a 4,49, según distribuidora, un aumento del 52% el dólares. Esa suba nunca se aplicó.

Lo mismo con la electricidad. Según la programación provisoria de CAMMESA, los costos de la energía eléctrica iban a crecer este mes en torno al 100% para el semestre mayo-octubre, según Julián Rojo, investigador en temas energéticos. Esa suba nunca se aplicó.

Los usuarios de altos ingresos, más subsidiados

De hecho, hay sectores que hoy tienen más subsidios que con el gobierno anterior. En cuanto a la cobertura de costos de abastecimiento, los N1 (altos ingresos) pagan el 65% del valor real de la electricidad, y el 51% del gas. En diciembre pasado, pagaban el 100% de la electricidad, y el 35% del gas.

En el caso de los N2 (bajos ingresos), pagan el 4% de la electricidad y el 14% del gas natural. En diciembre, pagaban el 15% de la electricidad y el 10% del gas. En el caso de los N3 (ingresos medios), hoy pagan el 5% de lo que cuesta la electricidad y el 20% del gas. En diciembre, pagaban el 18% de la luz y el 13% del gas.

Así se desprende del último informe sobre tarifas y subsidios del IIEP-UBA-Conicet.

Según Caputo, otro de los motivos por los cuales postergaron la suba de tarifas fue por cómo está armada la segmentación: "Habíamos actualizado a los N1 y los grandes usuarios, y a los N2 y N3 no podíamos más por ley de lo que hicimos. No queríamos volver a actualizar a los N1 y comercios sin tocar a los N3, que pagan 5% de la tarifa".

Mayores subsidios por el invierno

Otros estudios dan un impacto menor al de Gerold, en el caso de que el Gobierno decidiera congelar tarifas en invierno, algo que oficialmente aseguran que "se está definiendo". Rojo aseguró que en 2023 el Gobierno anterior destinó 1,6% del PBI a subsidios energéticos, y este año se había comprometido a llevarlo a 1,1%. Ahora cree que va a terminar entre 1,4 y 1,5% del PBI.

De modo similar, en la consultora Empiria estimaron que este año el Gobierno iba a ahorrarse medio punto del PBI en subsidios energéticos. En una proyección de que Economía mantiene los mismos precios en invierno, registran que igual tendrán una caída en subsidios del 0,3% (una pérdida de 0,2 puntos por la medida).

Nicolás Gadano, economista de Empiria, explicó por qué varían las proyecciones de subsidios: "Además de postergar aumentos de tarifas, el Gobierno va a enfrentarse a un costo más alto de abastecimiento, debido a la ola de frío, que podría implicar mayores importaciones de combustibles líquidos para reemplazar el gas en generación, y eso es más caro".