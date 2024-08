Luego del duro revés por la planta de GNL, Kicillof busca inversiones sustitutas en Brasil

El gobernador Axel Kicillof tiene urgencias económicas y políticas frente a la gestión y los recortes de Javier Milei. Por ambas razones este martes 13 viajará a Brasilia donde tendrá una reunión con Geraldo Alkmin, el vicepresidente de Luiz Inacio Lula Da Silva; el ministro de Economía, Fernando Haddad, y el canciller Mauro Vieira.

Según contó el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, que será uno de los integrantes de la reducida comitiva que partirá al vecino país y principal socio comercial de la región, todas las reuniones apuntan a avanzar en acciones de cooperación económica en materia de inversiones y proyectos productivos para la provincia de Buenos Aires.

El encuentro con Alckmin es, de hecho, considerado de gran relevancia ya que además de Vicepresidente ejerce como ministro de Industria y Comercio. Desde La Plata buscan inversiones que sustituyan el duro revés de haber perdido la instalación de la planta de GNL del acuerdo YPF-Petronas.

Axel Kicillof apuesta a la obra pública y recorre la provincia como si estuviera en campaña

Tras la caída del proyecto de la planta de GNL -que se sumó a los recortes de partidas nacionales y la cancelación de obra pública- Kicillof intentará conseguir fondos frescos para apuntalar su gestión. En ese sentido ya agendó un encuentro con funcionarios del Banco de Desarrollo Brasileño (BNDES).

La asignación de los créditos que consiga no tiene aún un fin específico, aunque el gobernador bonaerense busca sostener la obra pública sin recortar en materia social cuyas partidas viene incrementando.

"Del gobierno nacional ya no esperamos nada", se oye en las usinas de La Plata donde ya recortaron muchos planes para sostener los que consideran imprescindibles. Días atrás Bianco se reunió con el jefe de Gabinete nacional, Guillermo Francos, para solicitarle que le dé a Buenos Aires la jurisdicción de algunas obras emblemáticas en las que sin permiso la provincia no puede intervenir.

En cambio en el caso de la Autopista Juan Domingo Perón, que atraviesa media docena de municipios, exigen el traspaso con sus correspondientes partidas presupuestarias.



El ministro de Gobierno Carlos Bianco anunció la agenda de Kicillof en Brasilia

Entre otros temas conversaron sobre los reclamos millonarios que viene haciendo la gestión de Unión por la Patria respecto a recursos recortados en salud, educación, obras y, el más reciente, sobre el boleto de colectivo en la región Metropolitana.

Sobre la cesión de obras la diferencia también es por los recursos aunque Buenos Aires lanzó 43 licitaciones que implican una inversión total de $125.000 millones. Según anunció el gobierno bonaerense a Brasil viajarán además de Kicillof y Bianco el ministro de Economía, Pablo López, y la ministra de Comunicación, Jésica Rey.





El impacto de los recortes de Milei a la provincia de Buenos Aires

Bianco se fue de Casa Rosada con las manos vacías aunque su visita al despacho de Francos reabrió un puente de diálogo entre ellos. Al ministro coordinador lo acompañó nada menos que Sebastián Pareja, subsecretario de Integración Socio-Urbana y operador que en Buenos Aires atiende las cuestiones políticas de Karina Milei con finese electorales.

Aunque no hubo ni habrá acuerdo el hombre de confianza de Kicillof reprochó los informes técnicos del Gobierno para que la planta de GNL de YPF y Petronas se construya en Punta Colorada, Río Negro, y no Bahía Blanca . Los bonaerenses insisten en que no era necesaria la adhesión a los beneficios que implica el RIGI y alegan que "hay discriminación política" para ahogar a la administración K.

Me reuní con el ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco; y el subsecretario de Integración Socio-Urbana, Sebastián Pareja, en la que resolvimos instrumentar mecanismos para tratar diversos temas pendientes entre la provincia y la Nación. Entre ellos,... pic.twitter.com/QlaUGA0aY3 — Guillermo Francos (@GAFrancosOk) August 7, 2024

"En contraste con las acciones del Gobierno nacional , la Provincia sostiene que se necesita más que nunca de la obra pública: es un instrumento de creación de empleo, desarrollo regional y mejora de las condiciones de vida " repite en La Plata donde evitan quedar pegados con el escándalo que significa para el peronismo la denuncia por supuesta corrupción en el entorno de Alberto Fernández y la que hizo en su contra Fabiola Yáñez por violencia de género.

En conferencia de prensa y después de que el gobernador se manifestara "en shock" con el caso, el ministro Bianco pidió que "se asegure el derecho a la defensa" y que "no sea tomado como excusa para justificar la eliminación de las políticas públicas de género".

Por otra parte, reclamó que la Justicia "actúe con celeridad" mientras exigió "que tampoco se use para tapar la catastrófica situación en materia económica, social y productiva que vive la Argentina".