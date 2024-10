Los sectores que mira el Gobierno para lograr cerrar 2024 con superávit

De cara al último trimestre del año, septiembre le anticipó un escenario positivo al Gobierno que proyecta cerrar el 2024 con un superávit en torno a los u$s 20.000 millones; el ingreso de u$s 6.943 millones por exportaciones ayudó a contener la demanda de u$s 1.124 millones más del sector importador pero la apertura comercial agudiza los desafíos.

"Estamos en un país que por decisión política tiene superávit fiscal, comercial, de cuenta corriente, energético ", destacó el Ministro de Economía, Luis Caputo, en el marco del 60°coloquio de IDEA y aseguró que "si las variables siguen mejorando, vamos a poder salir del cepo sin ninguna dificultad ".

En ese sentido, el aumento de las exportaciones es una de las claves para robustecer el nivel de reservas que el Gobierno ya prevé que se verán afectadas en torno a los u$s 1.000 millones por mes hasta fin de año, por la rebaja de impuestos y aranceles a las compras al exterior.

En septiembre, la dinámica de las exportaciones resultó clave para sostener las expectativas oficiales. El ingreso de u$s 1.183 millones más en la comparación interanual se explicó por el alza de 48% de las manufacturas del agro (MOA) que sumaron u$s 865 millones.

Los combustibles, con una variación positiva de 33,5% fueron el segundo rubro que más aportó al crecimiento interanual con u$s 213 millones. Por su parte las manufacturas de la industria (MOI) crecieron un 7% y perdieron relevancia con la liquidación de sólo u$s 122 millones mientras que los productos primarios se mantuvieron estables (-1%).

El fin del invierno trajo u$s 610 millones de alivio a la balanza comercial energética y permitió que el superávit se ubique en valores similares a los de principio de año. Por un lado, los valores exportados crecieron 33%, a partir de más exportaciones del gasoducto Néstor Kirchner (53,6%) y una disminución de 68% de los valores importados tanto por precios como por cantidades.

Así, en los primeros 9 meses del año energía sumó u$s 3.800 millones lo que refleja una mejora de u$s 5.000 millones respecto al mismo período del año anterior.

Inflación y apertura

"Enfocado en conseguir un proceso de desinflación más acelerado el gobierno alienta progresivamente la apertura de las importaciones: a la baja de alícuotas del impuesto país, se suman las recientes disminuciones de aranceles y simplificaciones en los procesos , todo en un contexto de mayor atraso cambiario", señaló el último informe de LCG.

"Esto hace pensar que, aun a costas de resignar las escasas reservas, las importaciones cobrarán impulso ", advirtió y estimó que las compras al exterior demandarán u$s 59.000 millones para fin de año contra exportaciones que rondarán los 78.000 millones.

Con datos similares, que arrojan un superávit comercial de u$s 19.954, desde Abeceb indicaron que "es de esperar que la tendencia creciente de las exportaciones en cantidades se mantenga, aunque principalmente impulsada por los sectores petroleros ".

Aun así, frente al resultado favorable de más de 15.000 millones que ya registró el INDEC, marcaron que la estacionalidad desfavorable en el último trimestre del año implicará un saldo positivo decreciente .

Lo que queda

Las proyecciones marcan que los exportadores podrán liquidar a través del Banco Central cerca de 19.000 millones de dólares; en contraste, en un escenario incierto por la combinación de recesión con impulso a partir de rebaja de aranceles, las importaciones exigirán u$s 16.000 millones, lo que ajusta a 18.000 millones el resultado final.

Entre los sectores que pueden abonar el resultado favorable de la balanza comercial, Federico Bernini, economista del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) destacó el aporte del agro, principalmente trigo, soja y maíz que muestran cosechas superiores a las del 2023 junto a energía y minería.

"Para el 2024 ya está todo jugado, para el mediano plazo, ya es otra historia", dijo y destacó la relevancia que cobrarán las actividades de energía y minería en los próximos 3 a 4 años como "principal impulso de las exportaciones".

La estimación de liquidación de divisas del agro para lo que resta del 2024 (octubre-noviembre-diciembre) son u$s 5.800 millones en total, siempre que se mantenga el "dólar blend", explicó Tomás Rodríguez Zurro, economista de la Bolsa de Cereales de Rosario (BCR) y agregó que "esto significa un volumen de u$s 4.650 millones que se vuelcan al mercado oficial y lo restante al CCL ".

En contraste, desde el lado de las pymes indican que "es impensable" que la exportación aumente si BCRA no elimina las restricciones al pago de servicio de fletes de exportación que se impuso desde abril 2023.

"La exigencia de acceder al mercado de cambios 30 días después de la efectiva prestación de servicio simplemente no tiene sentido y ha tenido consecuencias nefastas", dijo Fernando Landa, presidente de la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA) y copresidente del grupo de Comercio e Inversión del B20 Brasil 2024.

Aunque destacó que el Gobierno ha avanzado en diversos frentes de facilitación del comercio, también apuntó a la incertidumbre que generaron las medidas adicionales impuestas por AFIP en relación al recupero de IVA en abril 2022 que "son corresponsables de la caída de exportación de valor agregado".

"Para que nuestro país realmente genere empleo y desarrollo es necesario atender todos aquellos puntos que hacen a la competitividad", opinó Landa.