Los sectores que ganaron con Milei y qué chances de rebote tienen los perdedores

El 2024 que se va bajo el Gobierno de Javier Milei arroja resultados positivos para los sectores vinculados al comercio exterior y el sistema financiero, mientras que los vinculados al mercado interno, a raíz del desplome de los ingresos, fueron los más afectados.

Inflación

Milei abrió su gestión con una devaluación que llevó a la inflación al 25,5% en diciembre de 2023 y cerro el año en 211,5% interanual. La desaceleración que siguió hizo que hacia noviembre alcanzara el 2,4%.

Según el Relevamiento de Expectativas del Mercado, en diciembre se ubicará en 2,9%, en línea con lo esperado por Eco Go (3%) mientras que para LCG será de 2,2%. Para diciembre, estiman que será del 118,8% interanual.

Superávit fiscal

El Gobierno acumuló once meses de superávit primario consecutivos por el 2% del PBI y 10 meses de superávit financiero por el 0,6% del PBI. Esto lo logró gracias a un fuerte recorte del gasto, que acumuló hasta noviembre un recorte del 27%.

El Gobierno proyecta que en diciembre tendrá un resultado negativo, pero cerrará el año con un superávit financiero del 0,3% del PBI y un primario del 1,9%.

Balanza comercial

La balanza comercial acumuló 11 meses de superávit consecutivos, algo que no ocurría desde 2021. En los primeros once meses, el saldo sumó más de u$s 17 mil millones. La caída sostenida de las importaciones acompañó la recuperación de las exportaciones tras el fin de la sequía, empujadas por las mayores cantidades.

La expectativa es que el año cierre con un superávit en torno a los u$s 19 mil millones, pero desde LCG señalaron que se espera que aumenten las importaciones en diciembre por la flexibilización en el courrier, potenciado por el fin del impuesto PAIS.

Energía

Entre enero y octubre, la balanza energética acumuló un superávit de u$s 4.806 millones, una suba de más de u$s 5.000 millones contra el mismo período del año anterior.

La producción de hidrocarburos se vio impulsada por Vaca Muerta: en noviembre se produjo un 27,5% más de petróleo que en el mismo mes de 2023, mientras que en el caso del gas, el crecimiento fue de 4,7%, según la Secretaría de Energía. Analytica observó que entre enero y octubre la producción de gas creció un 4% y la de petróleo lo hizo en un 10,3%.

Soja

Las empresas exportadoras de aceites y cereales registraron un aumento de ventas acumulado a noviembre del 25% y totalizaron u$s 23.124.558.215, los precios internacionales de la soja a la baja y la apreciación cambiaria llevaron a que el poder de compra interno de la soja esté en mínimos históricos, comparables con los valores de 2015 y 1999-2001, señalaron desde Analytica.

Pobreza

Indec informó que la pobreza alcanzó el 52,9% de la población en el primer semestre. Las estimaciones privadas dieron cuenta de que la tasa se contrajo a lo largo del año.

El Ministerio de Capital Humano estimó que en el segundo trimestre alcanzó al 51% de la población y en el tercero al 38,9%.

Consumo

El consumo en su conjunto tuvo un desempeño dispar. Las ventras en supermercados en septiembre acumularon una caída del 11%. Scentia registró para noviembre una caída interanual del 20% y un acumulado de -13,5%.

En el sentido contrario, Analytica señaló que los sectores con más facilidades para el crédito tuvieron un mejor desempeño. Es el caso de electrodomésticos (en septiembre se ubicó 5,3% encima que noviembre de 2023, pero acumula un -28,7%). Las ventas en shoppings acumulan una baja del 8,7%, porcentaje similar al de los patentamientos, que se acercaron a niveles de noviembre.

Actividad

La industria fue uno de los sectores con más ruido a raíz de la menor demanda interna y la flexibilización del comercio exterior. El Índice de Producción Industrial (IPI) de FIEL registró en noviembre una caída interanual de 2,3%. En los primeros once meses acumuló una baja del 8,4%, con los mayores impactos en minerales no metálicos (-24,3%), automotriz (-18,4%), metálicas básicas (-16,7%) y metalmecánica (-15,4%).

La construcción fue golpeado por el freno de la obra pública y registró una contracción acumulada del 27,6%. Según Analytica, la recesión no provocó un cierre masivo de empresas, que hasta agosto perdieron un 2,4% contra noviembre, equivalente a 12,300 empresas.

La actividad económica acumula a octubre una baja del 2,7% según Indec.

Ingresos

La devaluación de diciembre hizo que los ingresos abrieran el año con caídas de hasta el 21,9%, en el caso del empleo público. En septiembre se ubicaron 1,5% por debajo de noviembre en el caso del sector privado, mientras que los públicos están 16,1% por debajo. En el acumulado, la caída fue del 9,6% en el sector privado y del 22,8% para el público.

Las jubilaciones en noviembre se ubicaron un 8,4% por encima del mismo mes del año pasado, pero según Analytica, en el acumulado perdieron un 22%. Las mínimas, que cobran un bono de $70.000, están un 2,7% por abajo del mismo mes del año pasado y acumulan una caída del 15,6%.

La Asignación Universal por Hijo subió un 99,3% en términos reales interanuales en noviembre, y en el acumulado aumentó un 35,9%.

Empleo

Según el Indec, la desocupación en el tercer trimestre fue del 6,9%, con una contracción contra los trimestres anteriores, pero con un salto de 1,2 puntos porcentuales contra el mismo período de 2023. Esto representa 1,5 millones de desocupados.

Además, se recortó en el tercer trimestre la población ocupada con descuento jubilatorio (-3,8% interanual). En noviembre, los autónomos y monotributistas aumentaron, sin estacionalidad, un 7,1% y un 6%, respectivamente, en comparación con noviembre del año pasado.

Según analizó Federico Pastrana, de CP Consultora, el empleo informal pasó del 35,8% en el tercer trimestre de 2023 al 36,7% en el mismo período de 2024. La Secretaría de Trabajo da cuenta de una recuperación en la tasa de empleo formal privado en septiembre y octubre.