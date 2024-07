Los puntos ciegos del RIGI para inversión y las dudas por la reglamentación

Con la aprobación de la Ley Bases y el paquete fiscal por parte de la Cámara de Diputados resta la reglamentación para la entrada en vigencia de la norma. El Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) pasó con los cambios planteados por el Senado.

Entre las modificaciones implementadas por la Cámara Alta se incluyeron la obligatoriedad de destinar un 20% de la inversión a proveedores locales y el detalle de los sectores que están contemplados. Estos son: forestoindustria, turismo, infraestructura, minería, tecnología, siderurgia, energía, petróleo y gas.

Las cámaras empresarias celebraron la aprobación del marco regulatorio, en especial el incentivo inversor. Desde la Cámara de Comercio Argentina Estadounidense AmCham celebraron la aprobación de la Ley que "representa un respaldo significativo a la administración del presidente Milei y marca un avance crucial en transformar a la Argentina en un país viable".

Destacaron el "hito legislativo" como un compromiso con la estabilidad y el desarrollo económico y agregaron: "Para lograr una integración exitosa de Argentina en el mundo, debemos continuar trabajando articuladamente entre el sector público y privado, con el objetivo de desarrollar e implementar políticas de estado superadoras, que no solo transformen, sino que también normalicen el funcionamiento del Estado, favoreciendo la transparencia, la eficiencia y la competitividad de nuestra economía".

El presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), Mario Grinman, también celebró la aprobación del RIGI, a la que calificó como una "herramienta muy valiosa" para aumentar el nivel de inversiones. Grinman consideró positivo pensar un esquema de estímulo para la inversión Pyme: "Los 200 millones del RIGI están fuera del alcance de la enorme mayoría de ese sector, por lo que cabe proponer que, en paralelo, se pongan en marcha incentivos a la inversión también para proyectos de menor tamaño".

A pesar de destacar la inclusión de desarrollo de la cadena de valor nacional y varios sectores, desde la industria metalúrgica resaltaron la importancia de trabajar en la reglamentación de algunos artículos, en especial los de proveedores locales para garantizar que el contenido mínimo de integración esté orientado a la maquinaria o insumos industriales. Esto también fue compartido por proveedores mineros, que alertaron que el 20% podía ser cubierto con mano de obra para la construcción o atención a los servicios básicos de los desarrollos si no se enfatiza en la orientación a insumos industriales.

Insumos importados

Uno de los puntos que encienden alertas entre los proveedores es que la reglamentación especifique que los beneficios para importar solo se apliquen sobre bienes de capital, componentes, partes y piezas que no se producen localmente. En diálogo con El Cronista, agregaron: "Hay que promover la inversión con impulso al desarrollo de la industria nacional" para "evitar que las urgencias y presiones sectoriales promuevan la importación de equipos que también se producen localmente, afectando las cadenas de valor existentes".

Desde la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) dieron la bienvenida al proyecto, aunque plantearon dudas sobre el efecto que tendrá sobre el sector. El presidente de la entidad, Gustavo Weiss, dijo en diálogo con este medio que el RIGI "es muy importante para dinamizar inversiones, incluso mayores a las previstas" porque genera los incentivos para proyectos que, de otra manera, no se radicarían en el país.

Sobre el impacto en la construcción, destacó que sin dudas se verá dinamizado, en especial a través de los grandes proyectos de minería o hidrocarburos, aunque agregó: "No es obra pública", en referencia a la tracción que estos proyectos pueden generar sobre un sector que enfrenta un derrumbe de casi el 40%.

El RIGI "no es condición suficiente. Es para grandes inversiones, pero la inmensa mayoría de las obras de infraestructura no entran en esos montos, son de menos de u$s 200 millones". Tampoco alcanzaría para palear el problema de la caída de la actividad del sector: "En la medida en que el Gobierno no financie, no va a terminar de activarse".

Desde el sector forestoindustrial habían anticipado que si bien el RIGI era un buen marco para estas inversiones, a raíz del caudal de capitales que demandan, y en un marco de aumento de la demanda global, aunque son necesarios otras cambios en reglamentaciones que garanticen la estabilidad.