Una petrolera independiente no pagó vencimientos con bancos e inversores privados

Los problemas financieros comenzaron en 2019 pero se vieron agravados por la pandemia, al punto que la petrolera Roch debió entrar a un proceso judicial para reordenar sus activos y pasivos, lo que la llevó en los últimos años a desprenderse de varias de sus áreas productivas.

Como parte de ese proceso, la sociedad acaba de informar al mercado a través de la Comisión Nacional de Valores (CNV) que no pudo realizar el pago previsto para ayer de capital e intereses de las Obligaciones Negociables Clase 1; el capital e intereses de la Obligación Negociable Privada; y el capital e intereses de los acuerdos con los bancos.

La primera de las acreencias incumplidas se deriva de las Obligaciones Negociables clase 1 emitidas el 27 de julio de 2022 y el 5 de septiembre de 2023 por un valor u$s 16, 5 millones , bajo el programa autorizado por su directorio para este tipo de instrumento por hasta u$s 50 millones.

Roch -que es el apócope de su fundador Ricardo Omar Chacra- también fue afectada una Obligación Negociable Privada emitida el 27 de julio de 2022 por un valor de u$s 3,4 millones , así como los acuerdos que la sociedad celebró con entidades financieras por u$s 3,8 millones, u$s 1,4 millones y $ 502 millones .

La empresa ratificó sus compromisos en conformidad con la propuesta de acuerdo preventivo que fuera homologada en los términos de la ley de Concursos y Quiebras, que se viene tramitando en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial 6, con fecha 14 de julio de 2022.

Roch aseguró que se encuentra realizando sus "mejores esfuerzos" para normalizar los pagos , para cual había presentado una reestructuración de los plazos de vencimiento de los compromisos.

"La Sociedad estima que dichas condiciones serán cumplidas a la brevedad, con lo cual se procederá a realizar los pagos de acuerdo a los términos y condiciones definidos en la solicitud de consentimiento", aseguró la compañía al mercado.

La petrolera viene enfrentando una serie de problemas financieros en los últimos cinco años

Antecedente inmediato

En febrero pasado la compañía obtuvo una medida cautelar que le permitió, por única vez, recibir una transferencia por parte del Banco de Valores -fiduciario del fideicomiso armado para el pago de su deuda-del importe necesario para sostener su operación habitual.

Además, la petrolera -cuyo 67% pertenece a su fundador y presidente y el 37% al fondo familiar del empresario transportista Alfredo Román- anunció que intentará lograr un nuevo acuerdo de reestructuración de deuda.

Esa propuesta de postergación de vencimientos fue presentada en abril y refrendada ahora con esta nueva comunicación al mercado a partir del incumplimiento de las primeras obligaciones.

Hace poco más de una década la empresa concretó una jugada ambiciosa con la compra de las concesiones petroleras en Santa Cruz que controlaba la norteamerica Chevron. Eso le permitió ubicarse momentáneamente entre los 8 mayores productores de gas del país.



Sin embargo, los bajos precios internacionales y las dificultades de financiamiento para las empresas locales para apalancar sus operaciones productivas, fueron generando los primeros conflictos.

La empresa llegó a tener activos en Tierra del Fuego, Santa Cruz, Neuquén y Mendoza, de los cuales mayor mente se fue desprendiendo en los últimos cuatro años.

En junio de 2020, en plena pandemia, Roch debió paralizar el que pocos meses antes había sido considerado uno de los pozos petroleros más productivos del país, el pozo San Martin en Tierra del Fuego, por falta de demanda de su principal cliente: la chilena ENAP.

Las dificultades de producción y exportación llevaron, por entonces, a la compañía a sus primeros incumplimientos financieros.