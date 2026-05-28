Anunciaron un paro aeronáutico hasta el fin de semana largo: qué vuelos estarán afectados Fuente: Archivo

La Administración Nacional de Aviación Civi (ANAC) actualizó la tasa de seguridad operacional por primera vez desde 2016. La medida, que rige desde este jueves 28 de mayo, encarece los billetes de cabotaje, regionales e internacionales emitidos a partir de la fecha.

La actualización fue establecida por la ANAC mediante la Resolución 258/2026 , publicada a fines de abril en el Boletín Oficial.

El organismo justificó la medida por el atraso tarifario acumulado durante una década y la necesidad de financiar servicios de seguridad aeroportuaria.

¿Cuánto aumentan las tasas aeroportuarias?

Los nuevos valores representan un salto significativo respecto de los anteriores . La tasa para vuelos de cabotaje pasa de $ 20 a $ 6500 , la de vuelos regionales sube de u$s 4,42 a u$s 5 , y la de destinos internacionales aumenta de u$s 8 a u$s 9 .

El texto de la resolución señala que el último ajuste de esta tasa data de 2016, lo que generó un desfasaje creciente entre los ingresos tarifarios y los costos reales de operación del sistema de seguridad aérea nacional.

Según el organismo, los fondos recaudados se destinarán a la modernización del Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios (SSEI), mejoras en infraestructura aeroportuaria y la incorporación de nuevas tecnologías para supervisión y control. También se prevé reforzar la capacitación del personal de seguridad.

La norma también dispuso alzas en otras cargas aeroportuarias . Además del incremento en la tasa de seguridad, la resolución dispuso una suba del 15% en los cargos por sobrevuelo internacional y aterrizaje, junto con un aumento del 359% en las tarifas de navegación aérea nacional.

IATA y ALTA rechazaron las medidas y pidieron su suspensión. La Asociación de Transporte Aéreo Internacional instó a las autoridades argentinas a suspender la aplicación de los nuevos cargos y a convocar, sin demora, una reunión formal de consulta con las aerolíneas y sus asociaciones representativas.

La Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA) advirtió que, antes del nuevo aumento, un pasajero que volaba desde Buenos Aires a Miami pagaba aproximadamente u$s 76 en tasas e impuestos fijos de Argentina, frente a u$s 12,9 desde São Paulo y u$s 25 desde Santiago de Chile.

El aumento se suma a la presión que ya ejercía el costo del combustible . El alza global del jet fuel por la crisis en Medio Oriente ya presionaba los precios de los pasajes antes de esta medida. El combo de factores amplía la carga sobre el precio final que pagan los pasajeros.

¿Quiénes quedan exentos del pago de la tasa?

La normativa contempla excepciones al pago de la tasa. No deberán abonarla:

los menores de 3 años en vuelos de cabotaje

los menores de 2 años en vuelos internacionales o regionales.

diplomáticos

pasajeros de aeronaves oficiales o sanitarias

quienes se encuentren en tránsito dentro del mismo vuelo

¿Cómo impacta en el precio de los pasajes?

Las aerolíneas incluyen estas tasas dentro de los costos operativos de cada vuelo.

Los impuestos y las tasas aeroportuarias aparecen desglosadas y forman parte del precio base que la aerolínea calcula al definir la tarifa.

Cuando estos costos suben, las aerolíneas tienen tres opciones: absorberlos, trasladarlos al precio o una combinación de ambas. En un mercado competitivo como el aéreo, con márgenes ajustados, lo habitual es que parte del ajuste termine en la tarifa.

Por lo tanto, si bien se trata de un servicio que se le cobra a las líneas aéreas y no a los pasajeros directamente, las aerolíneas tienen la potestad de trasladar el precio de la operación a los pasajes de avión.