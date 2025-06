El FMI avaló las medidas para sumar reservas: misión a fin de mes y las definiciones que faltan

El Fondo Monetario Internacional (FMI) avaló las últimas medidas del Gobierno para sumar reservas, desde la emisión de los Bonte al REPO y la amnistía ampliada para sumar los dólares no registrados "del colchón" como forma de acumular reservas, la meta del programa que no se cumplió hasta ahora.

Si bien no dio precisiones sobre el desembolso pendiente o como puede impactar el pago de deuda con privados en julio a las reservas, la portavoz del organismo Julie Kozack confirmó que una misión técnica visitará la Argentina a fines de este mes.

"Le damos la bienvenida a las medidas anunciadas esta semana por el Banco Central y el ministerio de Economía porque representan un nuevo paso importante en el esfuerzo para consolidar la baja de la inflación, apoyar la estrategia de financiamiento del Gobierno y reforzar reservas", enfatizó la representante del organismo que dirige Kristalina Georgieva.

En ese contexto, Kozack indicó que "el equipo sigue en contacto frecuente y constructivo con las autoridades de la Argentina como parte de la primera revisión del programa" y confirmó que habrá visitas este mes.

"Una misión técnica visitará Buenos Aires a fines de junio para evaluar el progreso en las metas del programa y discutir la agenda de reformas hacia adelante", indicó la vocera del FMI. La primera revisión es parte de lo acordado el 11 de abril cuando se firmó el nuevo programa de facilidades extendidas por cuatro años y con 10 de repago.

De la aprobación de ese revisión depende un nuevo desembolso, por u$s 2000 millones, tras el inicial que se dio con la aprobación del programa, que fue de u$s 12.000 millones.

El plazo fijado en ese acuerdo habla de un corte para la primera revisión este viernes 13 de junio. Para entonces, el Gobierno debería haber acumulado u$s 5000 millones en reservas, una cifra que no se alcanzó hasta el momento.

Bausili, Quirno y Furiase esperan la salida de Caputo y Georgieva durante una reunión en el FMI

Con la implementación del sistema de bandas de flotación para el dólar, el BCRA aclaró que no compraría divisas si no era en el piso de la banda, en $ 1100. Como el peso no llegó a esa marca, la acumulación de reservas no se dio por esa vía. Pero desde el Gobierno aclaran que tienen otras formas de acumular reservas, como la colocación de Bonte que llevó adelante el Tesoro, de la que habrá nueva edición con inversores extranjeros y locales, y el nuevo REPO firmado con bancos por u$s 2000 millones.

Lo que no dijo el FMI

En tanto, a principios de julio el Gobierno enfrenta un nuevo pago a los bonistas reestructurados que implicará una baja para las reservas. El FMI no respondió sobre el impacto que tendrá o si habrá un waiver -un perdón o dispensa- del organismo en la primera revisión por no cumplir con la meta de acumulación de reservas.

Tanto en Washington DC como en el Palacio de Hacienda coinciden, sin embargo, en que la meta de acumulación de reservas relevante es la anual. Y desdramatizan así que pueda haber un "waiver" en la primera revisión, aunque era un escenario que hubiesen prefierdo evitar: si bien destacan que el resto de las metas se "sobrecumple", el número puede quedar en rojo en el arranque de un nuevo programa, una señal que hubiesen preferido evitar .

Consultado sobre si puede haber impacto en conflictividad política -con eventual impacto económico, según advierten algunos empresarios- tras el fallo contra la ex presidenta Cristina Kirchner, que tendrá que cumplir prisión domiciliaria, el FMI también optó por el silencio.

Desinflación y ancla fiscal

Desde la visión del Fondo, "los pasos para reforzar el marco monetario y mejorar el manejo de la liquidez son importantes para seguir reduciendo la inflación y las expectativas de inflación". Este jueves se conocerá el dato del IPC nacional del Indec, que se espera esté por debajo del 2%. La inflación porteña marcó 1,6% en mayo según se conoció esta semana.

Sobre las medidas anunciadas por el ministro de Economía Luis Caputo y el presidente del BCRA Santiago Bausili, Kozack enfatizó que tanto con "el regreso con éxito del Tesoro al mercado de capitales y otras acciones para movilizar financiamiento, se espera que impulsen las reservas".

Si bien admite "un contexto más desafiante", el organismo consideró que la economía Argentina mantiene "un progreso muy notable e impresionante" y enfatizó que "la estabilidad del país en general se sigue dando por la implementación de una fuerte ancla fiscal".