¿Por qué no se puede dolarizar? Estos son los motivos según Claudio Zuchovicki

El economista Claudio Zuchovicki explicó las razones por las que no se podría llevar adelante el plan de dolarización que propone el candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, en caso de ganar el balotaje del 19 de octubre.

"Para poder hacerlo, inevitablemente tenés que resolver el déficit fiscal. ¿A qué valor de nafta vas a dolarizar, a qué valor de energía, a qué nivel de salarios? Primero, tenés que resolver los precios relativos ", aseveró el analista, en una entrevista con TN.

Explicó que si el "gasto fiscal es de $ 100 y me ingresan $ 90, cuando se dolariza uno a uno, no va a haber quién me preste el restante ". " ¿Van a aparecer cuasi monedas? Si no podes resolver el déficit fiscal, no resolvés ninguno de los problemas ", insistió.

Según especificó Zuchovicki, en la Unión Europea los países que cambiaron de moneda al euro fueron aquellos que no presentaban un alto déficit fiscal o a un número que sea factible realizar el traspaso de divisa.

Dolarizar en Argentina: la problemática detrás del déficit fiscal



El columnista económico aseguró que ambos candidatos, Milei y Sergio Massa, anticiparon que una de las principales problemáticas a resolver el año entrante es el equilibrio entre los gastos del Estado y el dinero que ingresa al país.

"Para el médico que a vos te duela algo es buenísimo, porque el dolor le permite saber cuál es la enfermedad. El dolor es el síntoma. El tipo de cambio, la tasa de interés y la inflación no es la enfermedad, es el síntoma" , ejemplificó durante la entrevista.

Para el analista económico, " la enfermedad es el déficit fiscal" . " Si yo gasto más de lo que me ingresa y nadie está dispuesto a financiármelo, y no puedo bajar el gasto y no puedo subir impuesto, la única manera que me queda de financiar es emitiendo" , detalló.

Por otra parte, sostuvo que es necesario garantizar " la infraestructura y la seguridad física y jurídica " para que hayan inversiones.



¿Qué pasará con la nafta, según Zuchovicki?



Zuchovicki evaluó lo ocurrido con la falta de nafta y sostuvo que " en una economía podes controlar la cantidad o el precio, nunca podes controlar las dos cosas a la vez ". " Le pusiste un precio máximo al dólar, te quedaste sin dolar. Le pusiste un precio máximo a la nafta y te quedaste sin ", remarcó.