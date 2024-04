Los "fondos buitre" apelaron el fallo a favor de la Argentina por el cupón PBI

Los "fondos buitre" que litigan en la Justicia estadounidense contra la Argentina por el cálculo erróneo del crecimiento del PBI, lo que según ellos afectó en forma negativa sus pagos, apelaron este lunes el fallo de la jueza Loretta Preska que benefició al país en el "caso Cupón PBI".

"Fondos apelan fallo de la Juez Loretta Preska que benefició a la Rep. Argentina en el caso Cupón PBI. Recordemos que la magistrada neoyorquina no opinó sobre el cálculo del PBI, sino que desestimó el reclamo de los acreedores por no haber cumplido con los requisitos necesarios para poder demandar al país", así explicó el CEO de Latam Advisors , Sebastian Maril.

Se trata de una demanda iniciada a fines de 2019, y en la cual la Argentina logró hace un mes un fallo a su favor , pero más por cuestiones de forma que de fondo.

Anteriormente, los demandantes no pudieron realizar ninguna presentación ya que no estaban habilitados, por lo que el fallo a favor que sentencio Preska no abordó la cuestión de fondo sino que simplemente la descartó.

La causa involucra una suma importante de u$s 500 millones, mientras que un segundo juicio presentado por los bonistas representados por el Banco de Nueva York sigue en curso por un monto que asciende a los u$S 6.000 millones.

El estado argentino evita el pago de unos u$s 1.400 millones en los tribunales estadounidense que reclaman los fondos Aurelius Capital, Novoriver, ACP, 683 Capital, WASO, Romano, entre otros.

Axel Kicillof en la ONU

El 27 de marzo de 2014, Axel Kicillof , ministro de Economía durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner , informó que en el 2013 la economía creció un 3%, por debajo del 3,22% necesario para que se gatille el pago del cupón de PBI.

Los datos económicos del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) del INDEC , correspondientes a diciembre de 2013, afirmaban que la Argentina creció un 4,9%. Sin embargo, en marzo de 2014, el organismo publicó cifras trimestrales consolidadas del PBI, revelando un crecimiento anual 3% para 2013.

Este resultado inferior al esperado se atribuyó a un cambio en el año base utilizado para el cálculo, pasando de 1993 a 2004.