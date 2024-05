Los dólares de corto plazo y la mayor duda de los inversores y el FMI

El Gobierno busca un desembolso del Fondo Monetario Internacional (FMI) por u$s 800 millones este fin de semana para repagar al propio organismo mientras aspira a conseguir financiamiento para la salida del cepo. En las próximas semanas, enfrenta presión a las reservas por el repago del swap con China por u$s 4900 millones mientras se demora la liquidación de la cosecha.



Desde el campo apuntan a una mejora del tipo de cambio, mientras que el "blend" para exportar rige hasta fines de junio. El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que no habrá "cimbronazos" devaluatorios mientras que desde el propio Javier Milei al BCRA salieron a enfatizar que "no hay atraso cambiario".

Para asegurar los dólares del FMI, el secretario de Finanzas Pablo Quirno y el vicepresidente del BCRA Vladimir Werning viajaron a Washington para la octava revisión de la economía, en donde se sobrecumplieron las metas de ajuste fiscal y también se completó la acumulación de reservas requeridas. El Fondo reclamó que haya más financiamiento a sectores vulnerables porque preocupa que Milei pueda mantener la popularidad para avanzar con más reformas.

Los funcionarios nacionales presionan para que el Fondo desembolse los dólares necesarios para salir del cepo. Se planteó la necesidad de al menos u$s 12.000 millones pero por ahora la propuesta no traccionó , de la misma forma que al regreso de gestiones en China, no se anunció esquema alternativo para el pago del swap.

"Argentina dio grandes pasos hacia adelante. En el primer trimestre se logró un superávit presupuestario general, se detuvo la impresión de dinero y la inflación está cayendo rápidamente. Ha llegado el momento de que el FMI proporcione nuevo financiamiento para poner fin a los controles de capital y restaurar el crecimiento", escribió en la ex Twitter el economista Pablo Guidotti, socio de Tenac Asset Management y ex funcionario menemista. Su posición logró el apoyo del equipo económico.

Los inversores de Caputo

Caputo, desde Los Angeles, donde acompañó a Javier Milei en reuniones con inversores, buscó destacar el interés por Argentina y se centró en las reuniones con Elon Musk, el CEO de Tesla; Stanley Druckenmiller, ex socio de George Soros; y Michael Milken , el llamado padre de los llamados bonos basura y anfitrión del foro que los convocó.

"Elon + Druckenmiller + Milken. La repercusión y el respeto mundial que ha generado el presidente no tiene precedente", escribió Caputo, que compartió una nota con Druckenmiller, a quien presentó como "uno de los 3 inversores más importantes del mundo".

En las antípodas de la entrevista de la BBC a Milei, el recorte de CNBC que compartió Caputo muestra a un relajado Druckenmiller relatando que compró sin investigar previamente ADRs de Argentina, con una selección hecha por inteligencia artificial. "Hasta ahora nos fue bien. No sé cuánto más tiempo le va a dar la gente, pero por ahora su popularidad se mantiene", dijo sobre el límite que la calle le puede poner a la gestión de Milei.

"El único líder del libre mercado en este momento está en Argentina. Creo que Javier Milei va a ser interesante. Recortó la seguridad social un 35% desde que llegó al poder. Pasaron de un déficit fiscal del 4-5% a un superávit del 3%. Es un showman que hasta ahora mantuvo la aprobación porque es un showman ", indicó el inversor.

"Argentina está lista para alguien que no está loco, pero en el espectro para hacer este tipo de reformas", agregó.