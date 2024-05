Dólar barato, importaciones y competencia: el plan del Gobierno para la economía y los salarios

"Si la Argentina hace las cosas bien, aumenta la confianza, con ello la entrada de capitales (financieros y productivos) y por lo tanto el dólar tenderá a ser "barato". Debemos prepararnos para ello", escribió en X el economista libertario Gustavo Lazzari.

Corren días en los que el Gobierno busca dejar atrás la idea -sobre la que alerta el mercado- de que el tipo de cambio está atrasado. El Ejecutivo quiere alejar la expectativa de una devaluación mientras espera que el campo acelere la liquidación. En ese marco, Javier Milei apuntó contra la dificultad de definir un tipo de cambio de equilibrio. Y ahora el mensaje va más allá: hay riesgo de apreciación y la economía debe estar abierta a la competencia y no depender de un tipo de cambio alto .

Desde el equipo económico fue uno de los economistas cercanos a Luis Caputo, Martín Vauthier, quien se centró en el debate sobre el tipo de cambio y la "competitividad".

Apertura comercial para generar más competitividad, la idea en los despachos oficiales

"Por décadas, la política optó por no hacer el esfuerzo de ordenar la macro e implementar reformas estructurales. La alternativa elegida: mantener un TC depreciado (salarios bajos). El resultado: bajísima tasa de inversión, moneda destruida y niveles escandalosos de pobreza ", escribió y citó un paper del Banco Central Europeo a cargo de Claire Giordano y Francesco Zollino sobre los determinantes de precio y no-precio de los flujos del comercio en los países de la zona euro.



"El análisis de la competitividad (precio y no precio) a los efectos de los flujos comerciales es muy complejo. Ningún problema de competitividad se va a resolver devaluando reiteradamente el tipo de cambio nominal", enfatizó Vauthier.

El sábado, Milei apuntó contra los "fundamentalistas del atraso cambiario" , a los que les preguntó: "Si Argentina tiene una presión fiscal formal agobiante, infraestructura deficiente y mercados poco abiertos que dificultan la competencia, lo que nos hace caros en dólares ¿les parece justo pedir devaluación para licuar los salarios en dólares y así aumentar la pobreza? ¿No sería mejor ir por reformas estructurales que nos permita ser competitivos sin castigar al salario real ?"

En ese marco, planteó que se está frente a "un reacomodamiento de precios ante la distorsión del pasado" lo que dejaría los precios altos en dólares que muestra hoy Argentina. "¿No podría ser que ello sea un motor para una inversión que nos permita ganar competitividad?", agregó Milei.

Los alimentos, naftas y otros bienes básicos se encarecieron en dólares en la gestión de Milei

Apertura comercial: baja de aranceles para importación

En el medio, el Gobierno anunció una reducción de aranceles a la importación del 35% al 20% para heladeras y lavarropas para alinear con el Mercosur y una baja del 35% al 16% para neumáticos. Además, en insumos plásticos el arancel se redujo del 12,6% al 6%. "Esto implica mejores precios y un mayor nivel de competencia en el mercado que nos beneficiará a todos", aseguró el portavoz Manuel Adorni.

Para el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, "la falta de competencia productiva hace que las exportaciones no lleguen a ser lo que pueden ser" .

"La baja de aranceles beneficia al consumidor y hace más competitivo el agregado de valor en nuestro país. Una economía más abierta e integrada al mundo es condición necesaria para generar empleo de calidad y aumentar el salario real en forma sostenida", aseguró Vauthier sobre la medida.

La recuperación de los salarios, en el plan económico del Gobierno, quedó para el último lugar. Con un dólar 'caro' "deberíamos hacer reformas para que los salarios no sean bajos". Con el dólar 'barato', "deberíamos hacer reformas para que las empresas compitan y no aumente el desempleo", apuntó Lazzari mientras que fuera del mundo libertario, los economistas plantean que los ingresos todavía no se recuperan, lo que puede agravar la recesión.