Los 150 días de Sergio Massa en el Ministerio de Economía: qué dicen los números

En cinco meses al frente del Palacio de Hacienda, el ministro de Economía, Sergio Massa, logró revertir algunos índices que ponían en aprietos a la macroeconomía, aunque restan diversos desafíos de cara al año electoral.

Durante el sacudón que significó para el Gobierno la renuncia de Martín Guzmán y el breve interinato de Silvina Batakis, las cotizaciones del dólar aumentaron considerablemente, marcando récords nominales, algunos incluso superiores a los niveles operados hasta el último viernes del año; que tuvieron un fuerte impacto en la dinámica de la inflación en el corto y mediano plazo .

Asimismo, persistió una gran incertidumbre al respecto del nivel de reservas y las variables acordadas en el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional rubricado en febrero.

Aun así, el líder del Frente Renovador pudo anotarse una serie de exitosas medidas que permitieron revertir un espiral peligroso para el futuro inmediato del país, que amenazaba con la propia sostenibilidad del Gobierno presidido por Alberto Fernández.

Los 150 días de la gestión Massa

Luego de haber pasado cinco meses desde su asunción, el ministro destaca como sus principales logros -y de manera pública- la estabilización de las variables macroeconómicas, un descenso de la inflación y un sendero de crecimiento productivo que se expresa en el aumento de inversiones, la recuperación del ingreso y el crecimiento del nivel de empleo.

"Vamos a mirar lo económico-productivo parados en dos ejes: uno vinculado a principios y uno vinculado a motores. En cuanto a los principios: orden fiscal, superávit comercial, fortalecimiento de reservas y desarrollo con inclusión. En cuanto a los motores: inversión, producción, exportaciones y defensa del mercado interno" , había asegurado Massa en agosto, trazando la hoja de ruta de su gestión.

Los números del plan Massa

En su primera alocución como ministro, Massa apuntaló la necesidad de incentivar un Estado ordenado mediante la planificación del gasto y el cumplimiento de las metas con el FMI. En ese sentido, la principal medida fue la negativa a utilizar el saldo de Adelantos del Tesoro, que fue complementada con un congelamiento de contrataciones de la planta estatal, empresas y sociedades del Estado, así como privadas prestadoras de servicio.

También se implementó la segmentación de tarifas y topes de consumo en luz, gas y agua para promover ahorro de recursos y un sistema más progresivo de subsidios; que denotará un impacto mayor en 2023, dado que la medida no fue implementada hasta entrado el último trimestre del año pasado. Según estiman desde Hacienda, el Estado logrará un ahorro 500 mil millones de pesos al año.

Sergio Massa en su primera conferencia de prensa como ministro de Economía.

Asimismo, se llevó adelante una exitosa renovación de la deuda en pesos, con un financiamiento neto mensual cercano a $ 700.000 millones, que implicó roll over de 247% en el mes. En la última licitación del año se alcanzó una tasa de refinanciamiento del 521% y las ofertas alcanzaron los valores nominales de $606 mil millones, casi 10 veces sobre los vencimientos previstos.

En ese marco, se cumplieron las metas del FMI, habiéndose aprobado en diciembre una de las dos revisiones concertadas con el organismo, tanto por cumplimiento de metas de reservas como del 2,5% del déficit primario. En el ámbito internacional se anunció el acuerdo por la deuda con el Club de París de u$s 1.972 millones; así como cuantiosos desembolsos de u$s 5.023 millones en el 2022, siendo el BID, Banco Mundial (BIRF) y CAF las principales fuentes de financiamiento.

El S&P Merval se mostró como una de las bolsas con mejor desempeño del mundo durante el 2022 con una suba de 142%, cifra impactada principalmente por la fuerte dinámica al alza mostrada durante el último semestre. La nueva política monetaria y cambiaria impulsada por el ministro formaron parte de las medidas que permitieron estabilizar las cotizaciones del dólar financiero, y dieron a los inversores locales incentivos para realizar inversiones en pesos.

En lo que se refiere a reservas internacionales en el BCRA, también han mejorado en el 2022. El BCRA finaliza el año con un stock de u$s 8.700 millones de reservas netas, con más de u$s 44 millones brutas. Esto representa un incremento de casi 3 veces respecto al cierre de 2021. En este logro fue clave el programa de liquidación de exportaciones conocido como "Dólar Soja", mecanismo a través del cual se liquidaron más de u$s 10.500 millones (u$s 7600MM en la primera etapa, u$s 3000MM en la segunda).

En el inicio de la gestión de Massa, tras recibir un intercambio comercial que acumulaba un balance negativo de dos meses consecutivos, que fue corregido posteriormente desde septiembre y finalizó con una cifra positiva de u$s 3.600 millones. Esto se logró gracias al crecimiento de las exportaciones que, durante el 2022, registraron un récord histórico de u$s 82.293 millones.



A su vez, el ordenamiento de las cuentas públicas contribuyó a un objetivo clave del plan económico del ministro de Economía: el descenso de la inflación, que logró una baja de 35% de agosto a noviembre, pasando de 7,4% a 4,9% mensual, número que se aproximaría a las mediciones de diciembre.

En relación a la economía real, el crecimiento económico, según los últimos datos disponibles, indican que este año el PBI crecerá por encima del 5.5%. En el acumulado de enero a octubre, la economía creció 6,1% sobre el mismo periodo de 2021 y 4,1% frente a 2019. A su vez, desde la asunción de Massa, de agosto a octubre, la actividad económica creció un 1,1% más que en los tres meses previos.

Sergio Massa con la titular del FMI, Kristalina Georgieva.

En este contexto, desde Economía resaltan el crecimiento de la actividad industrial como uno de los principales logros: en el acumulado enero-octubre la actividad fabril creció 5,7% frente al mismo periodo del año pasado y 11,5% en relación al 2019, según el INDEC. La industria argentina está operando en los mayores niveles desde 2017: la capacidad instalada se encuentra casi en el 70%.

Esto impacta en el crecimiento del empleo de calidad. En comparación con septiembre de 2021, se registraron más de 295 mil nuevos empleos (+5,0%), a nivel industrial en los primeros 9 meses del año. La industria manufacturera sumó un 3,7% y un 4,4% en términos interanuales, lo que representa 51 mil trabajadoras y trabajadores más. Así, hoy 22 de las 24 provincias tienen casi pleno empleo y se registran 21 meses de alzas intermensuales ininterrumpidas en la creación de trabajo formal, en los cuales la creación de empleo industrial registrado lleva 14 meses consecutivos de alza. Esto, sumado al descenso de la inflación han llevado a una recuperación del ingreso del 2,9% en los últimos 4 meses.