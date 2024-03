Los 13 puntos para salir de la crisis que las pymes presentaron al Gobierno

Las cámaras que nuclean a las pyme vienen recogiendo los reclamos de las empresas y buscan alternativas para negociar con el Gobierno soluciones que permitan enfrentar el aumento de los costos y la caída de actividad, además de la preocupación por la apertura de importaciones.

En ese marco, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) difundió 13 puntos que recomiendan para mantener la actividad de las Pymes luego de que otras cámaras como IPA alertara por el posible cierre de empresas.

Las primeras medidas, englobadas en el subtítulo de "alivio de la carga tributaria, de los costos laborales no salariales y de acceso al mercado de cambios", incluyeron 7 propuestas entre las que se destacan la ampliación de la consideración del impuesto a los créditos y débitos pagados a cuenta de contribuciones patronales, modificar el régimen de IVA, que las MiPymes no paguen los impuestos de las tarifas de servicios públicos y tengan más facilidad para acceder al mercado de cambios.

Además, incorporan propuestas para apuntalar el consumo interno, como mejorar la transparencia en las comisiones en las plataformas de pago o brindar opciones de financiación para los clientes, y que el Gobierno presente un nuevo acuerdo fiscal.



Impuestos, costo laboral no salarial y acceso a dólares

En el segmento impositivo, las propuestas se concentran en 7 ítems.

Contribuciones patronales. El incremento y extensión del pago del impuesto a los débitos y créditos bancarios a cuenta de las contribuciones patronales, previsto en el decreto 394/23, que aplica a las MiPymes hasta tramo I (microempresas) y duplicar el porcentaje del pago que se considera a cuenta de las contribuciones. "Con esta modificación, las MiPyMEs hasta tramo I podrían computar hasta el 60% de los montos ingresados en concepto de impuesto sobre los créditos y débitos como pago a cuenta de hasta el 30% de las contribuciones patronales".

IVA. Proponen modificar el régimen de exclusión del régimen de retención, percepción y pagos a cuenta de IVA para extender la posibilidad de pedir un certificado de exclusión a todas las MiPymes hasta el tramo I.

Facilidades de pago ante la AFIP. La CAME pide que, además de la prórroga que ya se hizo hace el 31 de julio de este año de los juicios de ejecución fiscal y la traba de medidas cautelares, se implemente un nuevo régimen de facilidades de pago para los pequeños contribuyentes y MiPymes hasta el tramo I para regularizar deudas de obligaciones impositivas, aduaneras y de recursos de la seguridad social que vencieran antes del 30 de abril de 2024. Además, piden una tasa inferior a la actual.

Alivio fiscal. Piden modificar la resolución 5101/2021 de AFIP para demorar la actualización que regiría desde marzo de 2024 y extender el plazo de aplicación de la tasa que rige hoy en día. Plantean al respecto que la actualización implicaría un aumento de más del 40% de la cuota en la regularización de deudas tributarias, aduaneras y de la seguridad social. El aumento, señalan, "será difícil de afrontar por una gran cantidad de MiPyMEs, generando un incremento de la mora y la posterior caducidad del plan respectivo".

Tarifas. Piden eliminar el componente impositivo en las tarifas de servicios públicos para las MiPymes hasta tramo I para "morigerar el impacto en los costos de la suba de tarifas".

Mínimos no imponibles. Proponen subir los mínimos no imponibles (MNI) fijados para las contribuciones laborales y enviar mediante un proyecto de ley una actualización para los montos previstos en los artículos 22 y 23 de la Ley 27.541, que establecían descuentos a la base imponible que podía aplicar cada empresa sobre lo tributado según su cantidad de trabajadores. La actualización, sugieren, debe hacerse tomando en cuenta la evolución del índice de salarios del sector privado elaborado por Indec. También piden incluir en la norma un mecanismo de actualización semestral en base al mismo indicador. Considerando los valor mencionados, la CAME plantea una nueva actualización de los montos:

Cuenta única tributaria. Proponen crear una cuenta única tributaria para las MiPymes "a fines de simplificar costos económicos y administrativos de tributación" que les permita consolidar y compensar los saldos deudores y acreedores ante AFIP en concepto de impuestos, contribuciones y bonos fiscales.

Acceso al mercado de cambios para el pago de importaciones. Piden modificar la comunicación A 7917 del Banco Central para que las MiPymes puedan acceder al Mercado Libre de Cambios para el pago de nuevas importaciones de bienes con registro de ingreso aduanero a partir del 13 de diciembre de 2023. Al respecto, piden hacerlo en dos veces: la mitad al momento de registrarse en el ingreso aduanero, y la otra mitad en los 30 días posteriores.

Mercado interno

En el subtitulo de apuntalamiento del consumo interno, la CAME planteó:

Compre Pyme. Un programa para "beneficiar a un segmento del universo de consumidores", entre los que proponen a beneficiarios de programas sociales, jubilados y pensionados, que reprensente una devolución del IVA de lo comprado en bienes con pago electrónico en comercios MiPyme. El programa tendría un tope mensual que se ajuste por inflación equivalente al valor del IVA de la canasta básica alimentaria. Según estimaron, el costo fiscal de la medida sería del 1% del PBI.

Crédito para impulsar el consumo. En este área, proponen complementar el programa Cuota Simple y buscan implementar una línea de crédito que permita a las MiPymes ofrecer condiciones de financiación complementarias. Para ello, proponen que los bancos destinen una proporción de los encajes de los depósitos no remunerados a dar créditos a MiPymes comerciales para que puedan ofrecer condiciones de financiación en sus ventas con métodos de pago electrónicos.



Actualización de escalas del monotributo. Proponen subir los montos de facturación de todas las categorías para que sean compatibles con los "reales precios de la economía" y evitar el paso a ser responsable inscripto.

Transparencia en las comisiones

Plantean transparentar las comisiones que aplican las distintas plataformas de cobro y "plantear acuerdos CAME/plataformas" para reducir los costos "que son mayores a los de las tarjetas de crédito y débito".

Nuevo acuerdo fiscal

Piden que los ministerios de Economía e Interior propongan un nuevo acuerdo fiscal que reduzca o elimine los regímenes de retención y percepción de Ingresos Brutos "que genera saldos a favor de imposible recupero".