La boxeadora de Bullrich, contra la inseguridad: "Podría entrenar a los policías que están fuera de forma"

No es la primera vez- ni será la última-que personas destacadas del espectáculo o del deporte se inclinen en algún momento de sus vidas a incursionar en la política. Los candidatos políticos también lo entendieron. Sumar en campaña a un "outsider", suma. Así lo hizo ahora Patricia Bullrich que sumó a una campeona de box a sus huestes.

Y es que la llegada, o el impacto, del discurso político es distinto cuando los actores que se encargan de difundirlo son reconocidos en la esfera social. Ese es el caso de Alejandra 'Locomotora' Oliveras, ganadora de seis títulos mundiales en el boxeo y dos veces Récord Guinness, a quien la exministra de Seguridad le dio la bienvenida a su espacio político mediante un video que difundió en sus redes.

"Soy la única Argentina, ninguna pudo ganar un título mundial en otro país. Entrego mi vida completa a esto, como vos le pones a la política, por eso vos vas a ganar", expresó Alejandra, y traza un paralelismo entre de la carrera de ambas mujeres. Infunde ánimos a la candidata presidencial y le regala un par de guantes de boxeo.

"Me subo al ring", ironiza la exministra . Pese a que se desconoce qué cargo va a ocupar, La 'Locomotora' le enseña a dar golpes y Bullrich se prepara para el "golpe final" que deberá dar el 13 de agosto.

¡Bienvenida Alejandra "Locomotora" Oliveras a La Fuerza del Cambio! Gracias por sumar tu coraje a nuestra lucha por un cambio profundo. pic.twitter.com/uNddEv9aUp — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) April 16, 2023

La boxeadora confirmó a El Cronista que Bullrich no le ofreció ningún puesto todavía. "Yo creo en Patricia y quiero acompañar al espacio político desde el deporte o desde el lugar que ella considere, todavía no me ofreció ningún cargo. Podría entrenar a los policías que están fuera de forma", agregó.

Oliveras comparte los motivos por los que apoya a la candidata de Juntos por el Cambio. "En cuarentena ella defendió el empleo y la educación, cuando pidió que reabran las escuelas. Además, como ministra de seguridad, hizo un excelente trabajo en la lucha contra el narcotráfico. Es una dirigente que labura para el pueblo, se levanta a las 6 am y se va a dormir a las 12 de la noche", comparte.





El deporte como bandera política

El primer acercamiento de Oliveras con la política fue en 2021, cuando se postuló como diputada nacional por Santa Fe en el partido "Unite", espacio provida cercano a Amalia Granata. En ese entonces dijo que se había postulado por pedido de la gente.

En reiteradas ocasiones, Oliveras expresó que es más allá del cargo lo más importante es ser "honesto" y una "buena persona". La 'Locomotora' mantiene una postura crítica hacia el oficialismo. En una entrevista para A24, dijo que votaría una persona "que labura" y que no tiene causas en la Justicia.

"Quiero involucrarme en política porque estamos muy mal, el dólar llegó a $400, la inseguridad y la pobreza se incrementaron. Me duele que la gente tenga que vivir de un plan, eso no es dignidad, y eso es culpa del Gobierno. Necesitamos una transformación profunda"



Olivera es dueña de un gimnasio. En Twitter suele compartir contenido motivacional para alentar a sus seguidores a practicar deporte. Sin embargo, su vida no fue fácil. Criada en una familia muy pobre, a los 15 años se convirtió en mamá, y dejo el secundario. La violencia de género que sufría por parte de su pareja de ese entonces la motivo a comenzar a entrenar y a hacer boxeo.

Cree firmemente que tendría que haber más gimnasios que cárceles. "Los femicidios y la violencia de género no existirían si la gente mandara a sus nenas a entrenar en vez de comprarle una muñeca para enseñarle a ser mamá. Tenemos que aprender a defendernos con nuestro propio cuerpo, vos sos la pistola, vos sos el tanque de guerra", finalizó.