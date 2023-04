Massa recibió a los ganadores de Neuquén y Río Negro, en medio de la catarsis en el Frente de Todos

Ya empezaron los pases de facturas en el Frente de Todos de Neuquén. En las primeras 48 horas post elecciones a gobernador la tensión es pública aunque solapada por los flases que se enfocan en el inicio de un nuevo tiempo político tras el triunfo de Rolando ‘Rolo' Figueroa, que le ganó al Movimiento Popular Neuquino siendo un hombre surgido del MPN. El ministro de Economía Sergio Massa fue uno de los que lo ayudó y este martes hizo un fuerte gesto al recibirlo junto a Alberto Weretilneck, el ganador con otro frente amplísimo en Río Negro. El tema: la política energética.



Lo que se escucha es un enojo expresado en tono visceral. "Es una catástrofe" describe el candidato a diputado de una de las colectoras que llevó Ramón Rioseco, candidato a gobernador por tercera vez. Este domingo no sólo volvió a perder, cayó al tercer y peor lugar de la última década con sólo 12.71%.

Algunos le atribuyen la responsabilidad al senador Oscar Parrilli por haber frenado desde Buenos Aires el último intento por bajar la candidatura del hombre de Cutral Có. Otros le apunta al ex secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez, presidente del PJ de Neuquén durante los últimos tres años. La estrategia, se indicó en su entorno, fue debatida en el partido y el frente que se conformó es lo que resolvió el congreso justicialista por amplia mayoría.

Otros hacen corresponsables a los vaivenes de figuras como Javier Bertoldi, intendente de Centenario que fracasó en su intento por llegar a un cuarto mandato. Coqueteó con Rolando Figueroa pero necesitaba el apoyo del gobernador Omar Gutiérrez. Bajo el yugo de la dependencia terminó en idas y vueltas, perdiendo su reelección y relegando al todismo al tercer puesto en su localidad, pegada a la capital provincial.

Se denunció también un entendimiento cristinista con Jorge Sapag, líder del Movimiento Popular Neuquino que apostó a la dispersión opositora para engrosar la intención de votos a favor de Marcos Koopman, el candidato Azul. Cerca de Parrilli niegan absolutamente todas las acusaciones sobre la intención del armado electoral en el marco de una polarización que concentró votos entre el oficialista y Figueroa. Cerca del ganador insisten en que había ido a buscar en primer término al PJ por afinidad ideológica.

Una fuente altamente calificada describió a El Cronista el proceso. Y reveló una infidencia: se acordó una selección de candidaturas vía encuestas y se envió a Rioseco y a Figueroa un formulario que el peronista rechazó. Una parte del Frente de Todos quería acordar aunque pedía definir candidaturas con votación.

Parrilli estuvo en el inicio de las conversaciones, ya el año pasado cuando Figueroa aún no había desertado del MPN. "Avisá cuando te vayas", le pidió. Luego el ahora gobernador electo inició un puente con Rioseco y según el peronismo le ofreció sólo una colectora. No lo aceptaron a nivel nacional. Evaluaron que el diputado nacional no tenía un caudal propio tan algo como para quedar relegados. Pidieron una fórmula conjunta. Desde Cutral Có ofrecieron el hombre de Teresa Rioseco, hermana del ex intendente, o el de la diputada Tanya Bertoldi que terminó molesta. Al final rompieron conversaciones.

Martínez empujó con sus referentes en el sur neuquino la adhesión al 'gran acuerdo'. En el debate del dilatado congreso partidario perdió y por decisión mayoritaria los que se quedaron en el frente acompañaron a Rioseco. Las listas se cerraron con los nombres de Martínez como primer diputado nacional, más Lorena Parrilli y el hermano del candidato a gobernador, José Rioseco.

La catarsis arrancó al interior de Kolina que presentó su propia lista colectora de Rioseco., El ex diputado nacional Alberto ‘Beto' Vivero expresó su enojo: "El MPN sigue gobernando Neuquén. Con otro protagonista y otros aliados, macrismo mediante. Paupérrimo desempeño como FdT. Dilatar acuerdos, vacas sagradas, perder la visión territorial nos llevó a estos resultados. Par dar vuelta la página, autocrítica y nuevos sujetos. Basta".

El MPN sigue gobernando Neuquén. Con otro protagonista y otros aliados, macrismo mediante.

Pauperrimo desempeño como FdT. Dilatar acuerdos, vacas sagradas, perder la visión territorial nos llevó a estos resultados. Para dar vuelta la página, autocrítica y nuevos sujetos. Basta. pic.twitter.com/ju6373uoOA — Beto Vivero (@BetoVivero) April 17, 2023

Kolina hubiera aceptado un acuerdo con Figueroa con una sola condición: sin el macrismo adentro, en un espacio como el que construyó Alberto Weretilneck en Río Negro donde sumó PJ, La Cámpora, Frente Grande y radicales pero no al PRO. El sector retuvo los municipios de Mariano Moreno y Santo Tomás y se atribuye parte del triunfo sorpresivo en San Patricio del Chañar, región de bodegas, dinosaurios y Vaca Muerta. El Instituto Patria en cambio no iba a aceptar ni compartir espacio con el macrismo ni nada que no fuera la vicegobernación.

Quiénes jugaron a ganador en peronismo

Rolando Figueroa con Sergio Massa en el Ministerio de Economía

Cuando Marcelo Zúñiga, presidente del PJ de la capital de Neuquén y hombre del Movimiento Evita, propuso contribuir con Figueroa, pidieron su renuncia. Ya desde 2018 en declaraciones periodísticas empujó la alianza con elogios al perfil más cercano al peronismo del ahora ganador. Ahora empiezan a oírse pedidos de recambio en el resto del partido.

Sergio Massa también contribuyó con su amigo neuquino de forma discreta. Es vox populi en la provincia su colaboración y lo prueba la foto y almuerzo de este mediodía, en conversaciones sobre gestión cuando al neuquino y al rionegrino les faltan siete meses para asumir el gobierno.

También una parte del albertismo que puso candidatos en algunas de las ocho colectoras. Todos festejaron ese triunfo aunque no con la sobreactuada celebración de Mauricio Macri. El PRO aportó sólo 4.15% de los votos, indispensable como el resto.

Figueroa no ganó por uno de los aportantes sino por la suma, números que el PJ derrotado usa a su favor. El macrismo alcanzó 17.216 votos; la lista 190 de la vicegobernadora electa Gloria Ruiz, 17.188 (28 votos menos); Avanzar Neuquén de Lucas Castelli y Ana Servidio, prima hermana de Santiago Cafiero, 16.473 mientras el Frente Grande y el Evita quedaron en 12.504.

Rápida de reflejo en marzo la ministra de Desarrollo de la Nación, Victoria Tolosa Paz, posó para las fotos con la ahora excandidata a diputada Soledad Martínez, el concejal Marcelo Zúñiga y otros dirigentes después del acuerdo con Rolo Figueroa. Fue una imagen en el aeropuerto de Neuquén pero le alcanzó para subirse a la ola de felicitaciones. También acompañó a la prima del canciller como lo hizo también Gabriel Katopodis, ministro de Obras Públicas, que fiel a su estilo hizo gestos para ese lado y también estuvo en con candidatos en varias ciudades y en un acto con Rioseco.



%u270C%uFE0F%u2600%uFE0FJunto al flamante intendente electo de san Patricio del chañar @Gonu2008

Felicito al pueblo del chañar que eligió al mejor intendente y los mejores concejales pic.twitter.com/477Vzqz6B0 — Darío Martínez (@dariomartinezpj) April 17, 2023

La que no pudo salvarse ‘fue la diputada Bertoldi, sobrina del derrotado intendente de Centenario. Se alejó de la campaña, apoyó a su tío y se mostró en Añelo con Rolando Figueroa hace un mes y siete días. Incluso presentó un proyecto conjunto sobre Vaca Muerta con diputados rionegrinos del Frente de Todos y de Juntos Somos Río Negro.

La diputada nacional fue una de las que el mismo lunes compartió mensajes en twitter sobre el enojo peronista con sus dirigentes de Neuquén. "Quedaron a diez puntos del primero, que no hablen", salieron a decir en el PJ todos en medio de un proceso de crisis y enojo.