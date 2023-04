El plan económico de Patricia Bullrich: coincidencias con Rodríguez Larreta y reformas a fondo

Los técnicos que trabajan en los posibles planes de gobierno de los precandidatos a presidente de Juntos por el Cambio en general, y del Pro en particular, repiten que, entre ellos, hay muchas más coincidencias que las diferencias que la cúpula magnifica y que la lleva a Patricia Bullrich, incluso, a coquetear con Javier Milei. Las divergencias entre fundaciones y entre los equipos que coordinan Hernán Lacunza y Luciano Laspina serían, más bien, de velocidad y de vehemencia.

Con ese parámetro general, los equipos de Bullrich definen un plan de estabilización y reformas estructurales que la precandidata de Pro comenzó a mostrarles a los empresarios, de a retazos, en la Unión Industrial Argentina (UIA), hace tres semanas, en la Sociedad Rural, la semana pasada, y en el Foro Llao Llao de Bariloche, este lunes.

Al igual que Horacio Rodríguez Larreta y Lacunza (acompañado por el ex BCRA Guido Sandleris), Bullrich y Laspina (con el exministro de Producción y Trabajo Dante Sica) ponen el foco en alcanzar el equilibrio fiscal primario cuanto antes, y como condición inicial para avanzar con otras promesas de campaña al círculo rojo, como la baja de retenciones y de impuestos en general, o la salida del cepo cambiario.

Dólar, gasto e impuestos

El equipo económico de la precandidata trabaja en un plan secuencial, pero con objetivos marcados desde el primer día de un eventual gobierno de Bullrich. Lo inicial será marcar un camino contundente de baja del déficit fiscal y encarar un programa de estabilización que alinee precios relativos: dólar, tarifas y salarios .

Patricia Bullrich y Javier Milei, en épocas de barbijo.

¿A qué precio, ese dólar? Dependerá de lo que pase en estos meses, no solo por la gestión de Alberto Fernández. Por ejemplo, ¿a cuánto se irá el dólar paralelo si, después de las PASO, Milei y su proyecto dolarizador quedan en pole position?

Al igual que lo que piensan cerca de Rodríguez Larreta, la baja del gasto se focalizará en subsidios energéticos y empresas públicas . Con esa "señal" del Estado, se marcará un camino de rebaja de retenciones, a medida que las cuentas públicas se acomoden. Se piensa en un horizonte de baja gradual de los Derechos de Exportación, explicitado desde el inicio.

En paralelo, Bullrich quiere trabajar con las provincias un esquema de reducción de tributos provinciales, con el Consenso Fiscal que el expresidente Mauricio Macri firmó con los gobernadores en 2017 como eje. Ese acuerdo bajaba gradualmente Ingresos Brutos.

Cepo y desdoblamiento

La salida del cepo "es una prioridad desde el día cero. Cuanto antes se haga, mejor", dijo Bullrich en el Llao Llao. El "cuanto antes" no significa que sea el primer día de su posible gobierno. Una alternativa en análisis -no la única- es un desdoblamiento formal que simplifique el esquema actual de tipos de cambio diferenciales, con un dólar para exportaciones e importaciones de bienes y otra divisa liberada para servicios y turismo. Esto, con la premisa de que ambos dólares converjan lo más rápido posible en un único valor.

Reforma laboral

Bullrich es más vehemente que Rodríguez Larreta con la reforma laboral. Al igual que su principal contrincante en la interna del Pro, busca abolir el sistema de multas que, en la visión de los equipos técnicos de ese partido, fomentan la "industria del juicio". Las penalidades por informalidad, que hoy engrosan la indemnización en un litigio judicial, irían a parar al Estado y no al litigante. La AFIP se haría cargo de la fiscalización, en vez del Ministerio de Trabajo.

Bullrich y el presidente de la Sociedad Rural, Nicolás Pino.

Pero, además, los asesores de la precandidata quieren acelerar la renegociación de todos los convenios colectivos de trabajo. Una opción es dar un plazo perentorio de un año para que las cámaras y los sindicatos renegocien condiciones, con el objetivo de quitar ítems no salariales que suman costos al empresario, como gastos de sepelio u otros adicionales. Son, dicen, "cajas" que comparten sindicatos y cámaras patronales.

La indemnización legal no tendría cambios , salvo que las partes negocien algo distinto. Esta mirada se sustenta en que, según los especialistas que rodean a Bullrich, más de la mitad de los convenios son de la década del 80 o anteriores. En encuentros informales, los gremios ya anticiparon su rechazo.

Esta renegociación obligatoria iría acompañada de una nueva categoría laboral que sume al trabajo asalariado y al independiente (autónomos y monotributistas) a nuevas formas de empleo, como el de plataformas.

El objetivo es formalizar al más de 35% de trabajadores que se encuentra en negro. Dependería, en primera instancia, de la estabilización de la macroeconomía. Luego, de las reformas. Y, por último, de una reforma tributaria, para que las empresas más pequeñas no estén tentadas a subdeclarar ingresos y trabajadores para evitar salir del monotributo.

Apertura comercial

Bullrich, Laspina y Sica les transmitieron a la UIA que la apertura comercial consistirá en respetar las normas de la Organización Mundial de Comercio (OMC). No habrá una baja compulsiva de aranceles, pero sí se eliminarían las SIRA o cualquier mecanismo de administración para migrar a un esquema de Licencias Automáticas con Licencias No Automáticas de corto plazo, no generalizadas.

Y se buscarán acuerdos comerciales con otros bloques en el marco del Mercosur. Como esos acuerdos tienen raigambre constitucional, serían una normativa más sólida que, una vez firmados y ratificados por el Congreso, impediría volver atrás con medidas más proteccionistas.