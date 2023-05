"Lo peor que le pueden sacar a la clase media es...": el brillante análisis que hizo Claudio Zuchovicki

Argentina padece una delicada situación económica desde hace algunos años. El aumento mes a mes de la inflación , la suba del dólar y la depreciación del peso argentino son algunas de las problemáticas que vive nuestro país.

Los ingresos y el poder adquisitivo de los argentinos se degrada con el correr de los días. En base a esto, muchas familias acortan gastos (cenas en restaurantes, indumentaria, recreación) para poder mantener los costos básicos mensuales (supermercado y escuela, entre otros).

En ese sentido, Claudio Zuchovicki habló acerca del impacto de la situación económica en clases sociales de Argentina e hizo énfasis las dificultadas de la clase media quien parece que cada vez se ajusta más y prescinde de las comodidades y que ganó con los años.



Inflación en Argentina: ¿cómo es ser de clase media?

A modo de ejemplo, Zuchovicki señaló que la persona que cobra un salario aproximado de $ 400.000, que tiene su propio vehículo, los hijos van al colegio y tiene obra social "empezó a entregar algo todos los días".

En ese sentido, ante el panorama económico del país y con las dificultades de mantener los ingresos mes a mes, el economista señaló que las personas de clase media resignan gastos, y no únicamente por un factor financiero.

"(Alguien de clase media) vive mucho mejor que una persona que gana $ 80.000", comparó Zuchovicki al hacer mención sobre los ingresos de este sector. "Quizás el que gana $ 80.000 ya está resignado hace tiempo y está contenido", explicó.

Sin embargo, comparó con las familias de clase media, las cuales, para él, "están perdiendo lo que no deberían". "Lo peor que le pueden sacar a la clase media es la ilusión", puntualizó el economista, quien profundizó en su análisis. "Si me esfuerzo, cambio mi realidad, pero cuando vos atacás al mérito y el mérito no tiene sentido, ¿qué sentido tiene hacer las cosas bien?", marcó.

Recordando a sus abuelos y padres , Claudio Zuchovicki llegó a una conclusión que afecta a las nuevas generaciones. "La generación que viene no sé si llega a (tener) un techo propio", sentenció.



¿Cuánto necesita una familia para ser considerada clase media en CABA?

Según datos provistos por la Dirección General de Estadística y Censos del Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) , una familia de cuatro integrantes necesitó en abril de 2023 una suma aproximada de $320.278,95 para ser considerada clase media.

En cambio, una familia de la misma cantidad de integrantes requirió de un ingreso de $ 208.569 durante el mes pasado para no superar la línea de pobreza.