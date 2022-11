"Lo más saludable es suspender los planes": la medida judicial que hace peligrar el Potenciar Trabajo

El cobro del plan Potenciar Trabajo quedó en duda luego de que el fiscal Guillermo Marijuan revelara el cobro irregular de planes por parte de al menos 260.000 personas, tras un entrecruzamiento de datos que se realizó entre el Ministerio de Desarrollo Social y la AFIP.

"Surgen inconsistencias que motivaron que yo hiciera una denuncia penal", aseguró Marijuan sobre la información que se conoció la semana pasada y recrudeció la interna oficialista por quién filtró este informe a los medios. Esto además del enojo que provocó en los movimientos sociales.



El fiscal dijo que decidió "formular una denuncia penal donde se incluyó un petitorio para proceder a la suspensión de todos estos planes hasta que se formule un reempadronamiento". Algo por lo cual los beneficiarios no podrán percibir este plan de ayuda social hasta que no se reempadronen.

Alerta ANSES: suben el tope para el cobro de asignaciones familiares a $ 330.000



ANSES IFE 5: el Gobierno anunció un nueva fecha límite para intentar inscribirse al bono de Refuerzo Alimentario



En la denuncia que realizó, Marijuan no solo apuntó contra los beneficiarios que no cumplían las condiciones por defraudación a la administración pública, sino también a "los funcionarios que no advirtieron esta circunstancia cuando tienen todos los elementos para hacerlo".

Potenciar Trabajo: ¿Quiénes deben reempadronarse?

"Lo más saludable y transparente es suspender estos planes y tomarse unos días para citar a los beneficiarios que tiene que venir a reempadronarse", aseguró Marijuan sobre los beneficiarios que presentaban irregularidades que no les permitían cobrar el Potenciar Trabajo.



El cobro del Plan Potenciar trabajo está en duda luego de que el fiscal general, Guillermo Marijuan, revelara el cobro irregular del plan Potenciar Trabajo

Quienes deben volver a inscribirse en el programa son estas 260.000 personas que se encontraban fuera de las condiciones, o sea no todos los beneficiarios del programa. "Muchos miles no van a ir porque saben que no están en condiciones", enfatizó el representante del Ministerio Público en diálogo con Radio Rivadavia. En total se calcula que el Estado perdió $ 7300 millones.

Mi ANSES: quiénes cobran el nuevo bono de $ 30.000 y $ 21.000, cuándo y cómo se tramita



AUH ANSES: confirmaron la segunda suba de un extra en diciembre 2022



Sobre la injusticia de que al plan lo cobren personas que no lo requieren, Marijuan señaló que "hay que pensar en las personas que lo necesitan y no pudieron cobrarlo, ven que una persona con muchísimos bienes o ingresos lo tienen y ellos no, aunque están en la pobreza más absoluta".

"En otros países en situaciones similares se ha hecho devolver el dinero, y así tendría que suceder", afirmó Marijuan sobre la condena que pueden sufrir quienes hicieron esta maniobra para cobrar el programa Potenciar Trabajo. Por último, enfatizó que "tiene que haber un control más rígido de los planes".