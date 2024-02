Milei reveló su estrategia para las privatizaciones y los superpoderes: "Se terminó la novela"

El presidente Javier Milei busca llevar la negociación con los diputados nacionales a un nuevo nivel. Según pudo saber El Cronista, el libertario advirtió en la reunión de Gabinete realizada durante esta mañana que no aceptará cambios en los artículos sobre facultades delegadas y privatizaciones , dos aspectos nodales de la Ley Bases o ley ómnibus, que seguía debatiéndose este jueves en la Cámara de Diputados.

"Se termina la novela", suele decir el mandatario cada vez que puede en las reuniones o encuentros privados que mantiene, según atestiguan algunos testigos . Quienes lo conocen lo notan con mayor impaciencia y quiere que la media sanción se obtenga antes del comienzo de la próxima semana, en donde se abrirá otro capítulo en el Senado,

Allí, en la Cámara alta, el oficialismo tiene una minoría significativa, aunque se prevé que la discusión por el articulado ya tendrá varias cuestiones saldadas, pero no definitivas.

Incertidumbre sobre los cambios de la ley ómnibus

El oficialismo corporizado en el bloque de La Libertad Avanza todavía no presentó un dictamen con el texto definitivo que se pondrá a votación en el recinto de la Cámara baja. Esto se debe a que todavía no presentan certezas sobre la posibilidad de movilizar aspectos claves del articulado sin que sean rechazados por los bloques opositores.

La que seguramente sea la sesión más extensa de la historia de la Cámara de Diputados comenzó en su primer día sin el proyecto de ley con todas las modificaciones expuestas . Desde el Gobierno se excusan manifestando que lo que se someterá a votación es el texto que está inserto en el Orden del Día difundido a cada uno de los legisladores al comienzo de la sesión.

La Cámara de Diputados comenzó a sesionar ayer y se prevé que el tratamiento dure algunos días más.

Al contrario de esta versión, los alfiles legislativos libertarios y otros negociadores periféricos designados por Milei circulan por los pasillos del Congreso y en los WhatsApp de los diferentes legisladores de bloques dialoguistas . La prioridad de estos está en la aprobación de las facultades delegadas y las privatizaciones, además de otros artículos adicionales, cómo la posibilidad de la toma de deuda externa sin necesidad de la aprobación del Poder Legislativo.

Según indican desde Casa Rosada, el Presidente no está dispuesto a aceptar modificaciones en la forma en la que están escritos estos artículos. "No se va a tocar nada" , indicaron fuentes cercanas a Milei. En tanto, el vocero presidencial Manuel Adorni comentó en su habitual conferencia que el Gobierno "entiende que la ley se va a aprobar" y que los diputados opositores "van comprendiendo el espíritu de la ley".

A grosso modo, se podría establecer que hay tres grupos de bloques opositores:

Los aliados indiscutibles que votarán virtualmente todos los artículos, cómo el PRO o monobloques afines al Gobierno. Los espacios dialoguistas como la UCR y Hacemos Coalición Federal, que movilizarán la ley en general, pero con discrepancias en particular, siendo también responsables en que el oficialismo no tenga el número para los "puntos nodales" de la ley. Los bloques intransigentes cómo Unión por la Patria y el Frente de Izquierda-Unidad, que no apoyarán en general y luego pueden mostrar algunas diferencias en la votación en particular

Con los matices respectivos de cada caso, el Gobierno mira específicamente al segundo grupo de opositores. Estos tienen la cantidad de bancas suficientes como para que el bloque de LLA pueda aprobar o no una normativa. Dentro de cada uno de estos espacios también hay diferencias internas. Hay radicales más dispuestos a apoyar la ley que otros, así como pasa en HCF que congrega a peronistas y macristas dialoguistas o de centro.

Las posiciones y las opiniones de los libertarios dentro de la Cámara de Diputados varían según el interlocutor. Hay quienes comunican que "no hay modificaciones previstas", mientras que otros aseguran que hay varias opciones sobre la mesa. "Está todo muy volátil por acá, no es posible asegurar nada", indica alguien al tanto de las conversaciones.

Las privatizaciones y el nuevo conflicto con gobernadores

En las últimas horas se especuló que en el apartado de privatizaciones se genere una nueva modificación y que descienda sustancialmente el número de empresas a la venta. Desde Balcarce 50 todavía buscan que se apruebe ese trámite para las 36 compañías del Estado que están en el dictamen. Incluso, dicen que los espacios opositores deberían aprobarlas porque "hay muchas empresas que nadie las va a querer comprar". "Si mirás el listado, hay algunas que no vamos a poder venderlas ni aunque queramos" , agrega una fuente.

Se trata de un tema que interesa fuertemente a un número significativo de provincias, dado que hay empresas que se encuentran radicadas en distritos de gran influencia dentro del recinto cómo lo son Córdoba y Santa Fe.

El interés de los gobernadores no solo está puesto en este aspecto: urgidos por la necesidad de reparar la merma de fondos coparticipables, advierten al Gobierno que su apoyo a la ley ómnibus podría ser menor si no se comprometen a aumentar la coparticipación dentro del proyecto tratado en el recinto o si no se efectúa una partida con fondos para los próximos días.

"No sabemos nada del Gobierno", indicó a El Cronista un importante gobernador cambiemita. Los mandatarios buscan que el oficialismo inserte en el texto la coparticipación del 30% del impuesto PAIS, pero el Gobierno ya dijo que no lo hará porque resultaría difícil "descoparticiparlo" y porque buscan levantar el cepo en los próximos meses, una decisión que eliminaría el cobro de ese tributo.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

En ese sentido, el Poder Ejecutivo apuesta a utilizar la debilidad económica y financiera en la que se encuentran los distritos subnacionales para forzarlos a acompañar algunas de las medidas claves. " Si no lo hacen no vamos a proponer ninguna modificación fiscal. Los que van a sangrar son ellos, no nosotros ", agregan fuentes oficiales.

El ministro del Interior, Guillermo Francos, se encuentra como interlocutor diario y constante con los gobernadores; mientras que en la Cámara de Diputados el despacho del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, funciona en diversas ocasiones cómo centro neurálgico de negociaciones.

Allí asisten el alfil parlamentario de LLA, Eduardo 'Lule' Menem y el vicejefe de Gabinete, José Rolandi. Este último formó parte de la reunión de Gabinete de esta mañana, en la que se ausentó por primera vez en semanas el asesor presidencial Santiago Caputo, quien ya se encontraba realizando las gestiones para tratar de movilizar el proyecto de ley.