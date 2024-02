Los gobernadores esperan un acuerdo de último minuto para votar a favor de los superpoderes

Los votos que definen la aprobación o el rechazo de cada artículo de la Ley Bases son 20. En contra cada artículo tiene 109 votos: los de Unión por la Patria; los de la izquierda; los cuatro que se escapan del bloque que conduce Miguel Angel Pichetto y los dos radicales que en general votaron en contra, Facundo Manes y Pablo Juliano. Más allá de que a último momento alguno pudiera ayudar a aprobar algún artículo -por ejemplo santafesinos y cordobeses en el capítulo biocombustibles- los gobernadores tienen el poder de inclinar la ley para uno u otro lado.

Javier Milei no quiere reconocer a los gobernadores la capacidad de negociación. Al menos no más allá de lo que ya cedió. Su vocero, Manuel Adorni clausuró las disputas y lo ratificó en una entrevista el ministro del Interior Guillermo Francos: el impuesto PAÍS no será coparticipable y además se eliminará en los próximos meses. Si lo votan, advirtió el responsable del vínculo con las provincias, será vetado por el Presidente de la Nación.

El 11 de enero Guillermo Francos recibió al gobernador Rogelio Frigerio, uno de los dialoguistas

La contundencia de ambos funcionarios descolocó a los diputados que negocian en el Congreso en nombre de sus gobernadores. Ayer por la tarde uno de los mandatarios del PRO intentó conciliar posiciones en una charla telefónica con el bloque Hacemos Coalición Federal y el de Innovación. Los legisladores lo escucharon por altavoz. El resultado fue 50% a favor de seguir dialogando. El otro 50% está casi seguro de que la votación en particular será como jugar a la lotería y el resultado, incierto. Ese grupo habla por Córdoba, Misiones, Salta, Neuquén, Río Negro, Chubut y al menos Entre Ríos.

El trasfondo de la megasesión en Diputados: ganaron Milei y Macri, y perdió el peronismo - El Cronista

Milei se niega a coparticipar el Impuesto PAIS: lo vetaría si Diputados lo incluye en la Ley Ómnibus - El Cronista

La posición de los conciliadores

Sin el impuesto PAÍS varias provincias no quieren acordar. "Si no tenemos una respuesta hay que ir al recinto y que cada uno vote a conciencia" propuso molesto y desgastado por las idas y vueltas uno de los diputados dialoguistas. El fin de semana había participado junto a otros de un zoom con un enviado de Federico Sturzenegger pero tampoco habían logrado superar las diferencias. Sólo hicieron un diagnóstico de los votos para los distintos capítulos de la ley sin resolver los conflictos persistentes. Nada cambió el lunes.

Como algún otro lo hizo en privado, en público el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, abrió un puente contra la desconfianza mutua y avaló la propuesta de Francos: "Vamos a ir a un esquema de una Argentina verdaderamente federal. Y eso va más allá de la discusión parlamentaria de Impuesto PAÍS si o impuesto PAÍS no. Eso es un pacto fiscal en el que tenemos que trabajar una vez que el gobierno logre esta ley que tanto necesita". Incluso el chubutense prometió acompañar a Nación en su meta de equilibrio fiscal en pos del ordenamiento de la macroeconomía.

Ley ómnibus: los 5 temas que podrían quedar afuera y los 5 que se mantienen - El Cronista

Por el impuesto PAIS: el presidente Provisional del Senado agredió a los gobernadores y uno de ellos salió a responderle con dureza - El Cronista

En paralelo hubo cumbre de la mesa nacional de la UCR que en tono conciliador criticó las posiciones extremas pero definió el apoyo a las medidas para lograr el equilibrio fiscal. Y antes una reunión del bloque de diputados radicales que esperaban la palabra final de sus gobernadores para definir qué votar respecto al Fondo de Garantía de Sustentabilidad -piden una compensación para armonizar las deudas que hay entre Anses y las Cajas de Jubilaciones provinciales- y la posibilidad cada vez más lejana de coparticipar los $ 500 mil millones del impuesto a las operaciones con moneda extranjera. Córdoba es una de las provincias que más empuja para sumar estos recursos.

Kicillof y los dos gobernadores que negocian solos

En cambio hay gobernadores que negocian por la suya. El tucumano Osvaldo Jaldo juntó el lunes a sus tres diputados, los que rompieron con Unión por la Patria. "De ser furgón de cola pasamos a sentarnos en la mesa de negociaciones donde se deciden los temas. Estamos cansados de ir por detrás de los porteños" declaró junto a Agustín Fernández, Gladys Medina y Elia Fernández de Mansilla, los tres diputados del bloque Independencia que el viernes pasado votaron a favor en general. Fernández, jefe de esa bancada, aseguró que Nación les está cumpliendo el acuerdo respecto a las industrias azucarera, cítrica y al bioetanol. Reconoció sin embargo que hay temas pendientes.

El lunes Osvaldo Jaldo reunió a su vicegobernador y los diputados del bloque Independencia

En similar situación se encuentra Santa Cruz, con Claudio Vidal. El diputado y exgobernador santacruceño Sergio Acevedo votará todo el articulado en contra mientras que José Garrido, que acompañó en general, analiza con el gobernador cómo votar cada artículo. Todavía no se aceptó el pedido santacruceño para quitar de la lista de empresas a privatizar la local Yacimientos Carboníferos de Río Turbio (YCRT).

En ese clima de tensión y frente a la diversidad de demandas, el bonaerense Axel Kicillof intentó un acercamiento con el cordobés Martín Llaryora (Hacemos por Córdoba) y el santafesino radical Maximiliano Pullaro frente a la posibilidad -o no- de una rediscusión del pacto fiscal que Nación prometió para las sesiones ordinarias.

Cristina Alvarez Rodríguez, Axel Kicillof y Verónica Magario en la reunión de la multisectorial de La Plata

"La provincia de Buenos Aires no es inviable, como muchas veces han intentado instalar en estos años. Lo que resulta inviable es este sistema arbitrario de coparticipación de impuestos", reprochó casi en soledad Kicillof que insistió sobre los acuerdos previos a la llegada de Milei.

Le respondió Adorni: "Toda provincia o municipio que gaste más de lo que ingresa es inviable. Están todas las provincias invitadas a hacer el ajuste correspondiente".