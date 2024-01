Cruces y chicanas en el debate de la Ley Ómnibus de Milei en el plenario de comisiones

Myriam Bregman advirtió que a Federico Sturzenegger se le "garantiza la impunidad porque no hay a quién reclamarle", ya que "no es funcionario público".

"Este proyecto pretende llamarse ley ómnibus pero como se dice por ahí más que un ómnibus parece un tren fantasma... Ustedes no pueden pensar que pueden pasar esto sin más y que no vamos a discutir", apuntó la diputada del Frente de Izquierda.

Y agregó: "¿Cómo va a ser la discusión, una de las más graves, de las facultades delegadas? Pretenden convertir a Javier Milei y a su séquito de funcionarios y de no funcionarios como a Sturzenegger que se le garantiza la impunidad porque no hay a quién reclamarle, no es funcionario público. ¿Qué es? ¿Otro fantasma como Conan?".