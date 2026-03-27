El régimen de retiro voluntario reglamentado en la provincia del Chaco ofrece la posibilidad para determinados trabajadores del sector público de finalizar la relación laboral antes de alcanzar la jubilación y percibir una asignación mensual hasta cumplir los requisitos previsionales. La aplicación de este retiro voluntario depende exclusivamente de lo establecido en la Ley 4200-H y su reglamentación. La reglamentación de la Ley 4200-H fija los criterios para que agentes de la administración pública provincial puedan solicitar su incorporación al régimen de retiro voluntario. El régimen prevé el pago de un ingreso mensual equivalente a entre el 50% y el 75% de la remuneración habitual, según la edad del trabajador y los años de aportes jubilatorios registrados. Para el cálculo se toma como base la última remuneración mensual normal, habitual, regular y permanente, considerando únicamente los conceptos sujetos a aportes previsionales. Además, el esquema contempla: De acuerdo con la normativa, el régimen está dirigido a trabajadores de la administración pública provincial que aún no reúnen los requisitos para jubilarse, pero que cuentan con determinada antigüedad y aportes al sistema previsional. Además de no cumplir aún las condiciones para jubilarse, la normativa establece criterios vinculados con: La ley establece además exclusiones según la función desempeñada y la situación administrativa de cada agente,. Por ejemplo, docentes y miembros de las fuerzas provinciales no pueden solicitarlo. El trámite se realiza de manera digital a través del sistema de Trámites a Distancia (TGD), donde el trabajador puede consultar previamente una preliquidación para estimar el monto del beneficio antes de confirmar la solicitud. La autoridad de aplicación es la Secretaría General de la Gobernación, que puede dictar normas complementarias para la implementación del régimen. Cabe aclarar que la medida implementada en la provincia del Norte argentino no constituye un esquema generalizado ni permanente dentro del empleo público, sino una herramienta puntual definida por normativa provincial, con requisitos, exclusiones y plazos de adhesión determinados.