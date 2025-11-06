El Gobierno apunta a profundizar el ajuste en el Estado con la reducción de la planta de trabajadores. En esa línea, este jueves oficializó la puesta en marcha de un programa de retiros voluntarios en la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).

El sistema aplica para el personal de planta permanente.

La medida fue oficializada mediante la Resolución 794/2025, publicada este jueves en el Boletín Oficial.

Retiros voluntarios en ANAC: cómo es el programa y quiénes pueden aplicar

El programa está destinado a empleados que tengan estabilidad laboral, de acuerdo con lo determinado por la Ley Marco de Regulación del Empleo Público Nacional. Busca optimizar la dotación del organismo que regula la aviación civil en Argentina.

La decisión se inscribe en el proceso de desregulación económica y reforma del Estado que lleva adelante el gobierno de Javier Milei, orientado a lograr una gestión pública más ágil, eficaz y con menores costos operativos.

El retiro voluntario está contemplado como causal de conclusión de la relación laboral en el Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional, homologado por decreto en 2019 para incluir al personal de la ANAC.

La medida, según se establece, se elaboró siguiendo los criterios establecidos por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, con intervención de la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública y la Secretaría de Hacienda.

El sistema permite que los empleados que adhieran puedan desempeñarse en la actividad privada o desarrollar proyectos particulares una vez finalizada su relación con el organismo.

Esta flexibilidad apunta a facilitar la transición laboral de quienes opten por la desvinculación.

El impedimento que marca ANAC:

Una cláusula importante establece que quienes acepten el retiro voluntario no podrán reingresar al Estado Nacional hasta después de cinco años desde la finalización de su relación de empleo.

Esta restricción busca garantizar que la decisión sea definitiva.

Retiros voluntarios en ANAC: cómo se implementará

Los detalles específicos sobre requisitos, plazos y montos del programa figuran en el anexo de la resolución.

El personal cuya solicitud sea aceptada recibirá una gratificación extraordinaria única de egreso. El monto también varía según la edad:

Hasta 60 años (inclusive): recibirá el 85% de su última remuneración bruta por cada año de antigüedad (o fracción mayor a 3 meses).

De 61 a 63 años (inclusive): recibirá el 60% de su última remuneración bruta por cada año de antigüedad.

La base de cálculo incluye conceptos remunerativos normales y habituales, como el sueldo básico y suplementos técnicos o aeronáuticos, pero excluye horas extras, asignaciones familiares, SAC y rubros no previsionales.

El tope máximo para esta gratificación está fijado en el equivalente a 24 haberes brutos mensuales.

El pago se realizará en dos tramos: un 30% a los 15 días de aprobado el acto administrativo, y luego el 70% restante, a pagar en seis cuotas mensuales , iguales y consecutivas, a partir de los 30 días del pago inicial.

La norma completa