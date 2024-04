Nueva ley ómnibus: los si y los no de un sector clave para el ingreso de dólares

El Gobierno envió ayer un borrador sobre la nueva Ley Bases junto con un paquete fiscal. En él se incluyen cambios en reglamentaciones que afectarían a las exportaciones, en particular a las energéticas y las de las empresas incluidas en el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones.

Exportaciones de energía.

En el caso de los hidrocarburos, establece que los permisionarios y concesionarios tendrán el dominio sobre los hidrocarburos que extraiga y podrán comercializarlos libremente sin que el Estado intervenga o fije precios. Esto también aplica para la exportación de los hidrocarburos y sus derivados, lo cual sin embargo estará sujeto a la no objeción de la Secretaría de Energía, la cual deberá manifestarse antes de los 30 días de su puesta en conocimiento de las exportaciones a realizarse, la cual deberá estar fundada en "motivos técnicos o económicos que hagan a la seguridad del suministro". Pasado ese plazo, no podrá realizar objeción alguna.

Especifica además que el comercio internacional de hidrocarburos será libre, pero será reglamentado para asegurar el cumplimiento de los objetivos de "maximizar la renta obtenida de la explotación de los recursos y satisfacer las necesidades de hidrocarburos del país", entre otros.

En el caso del gas natural, quedan autorizadas las importaciones sin necesidad de una aprobación previa, mientras que las exportaciones deberán ser reglamentadas por el Poder Ejecutivo y autorizadas por la Secretaría de Energía dentro del plazo de los 120 días desde recibida la solicitud. La misma deberá establecer las condiciones que deben reunir los solicitantes y las inversiones y proyectos que permitan producir las cantidades de gas natural requeridas para abastecer los proyectos de licuefacción destinados a la exportación. En este caso, elimina la condición vigente en la Ley 24.076 que fijaba que la venta externa se realizaría si no afectaba el abastecimiento interno.

Una vez que la Secretaría de Energía autorice la exportación de GNL, los permisos tendrán validez por 30 años y sus titulares podrán vender de manera continuada y sin interrupciones ni restricciones. Las autorizaciones podrán ser cedidas con previa aprobación de la autoridad de aplicación y quienes lo soliciten no deberán contar con contratos de compra venta.

Por último, la ley dictamina la creación del Ente Regulador de Electricidad y Gas para unificar las entidades vigentes. En el caso de la electricidad, la Ley busca promover la apertura del comercio internacional de energía eléctrica

Expectativas.

Sobre el efecto en la balanza comercial, Juan José Carbajales, titular de la consultora Paspartú y especialista en hidrocarburos, energía, minería y ambiente, es optimista, aunque hace señalamientos: "De aprobarse el nuevo texto del Proyecto de Ley de Bases se produciría un fuerte impacto positivo en materia de exportaciones hidrocarburíferas. Por un lado, por la liberación del comercio exterior, que se plasma en la no-objeción del PEN/Secretaría de Energía a las ventas al exterior. Por otro, puesto que se elimina el objetivo del autoabastecimiento y, por ende, de la preeminencia del suministro al mercado interno. La industria ha planteado el año pasado que con un "entorno legal" favorable podría llegar a duplicarse la producción de crudo (1.4 MMbbl) y de gas (220 MMm³d). Para lograrlo, además, hace falta ampliar la red de oleoductos (en marcha por los privados junto a YPF) y de gasoductos (hoy en suspenso)".

Respecto de las ventas de gas natural licuado, agrega: "Asimismo, se requiere que el "proyecto país" de GNL libere inversiones por parte de YPF y su socio Petronas, junto a otros partners locales. Ergo, la ley no resuelve todo pero le da al país un impulso imprescindible al perfil de exportador neto de hidrocarburos".

Miguel Ponce, exsubsecretario de Industria y Comercio y actual director del Centro de Estudios para el Comercio Exterior del Siglo XXI, se mostró más cauteloso sobre los resultados: "No se espera un gran impacto, ni inmediato. La sensación es que no se tuvo en cuenta ninguna de las propuestas importantes que habían planteado las organizaciones vinculadas a la exportación".

"No hay ningún elemento que permita acercarnos a lo que piden los sectores exportadores que es una estrategia nacional exportadora, que no está ni en el espíritu de la Ley Bases. Esta estrategia debiera tener todos los elementos, Aduana, logística, de clase mundial", concluyó Ponce.

Exportaciones de las grandes inversiones.

El proyecto también propone un Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones. La norma establece que pueden adherir al régimen todos los vehículos titulares de un único proyecto y que incrementar la exportación de mercaderías y servicios al exterior es una de las prioridades. El monto mínimo será de 200 millones de dólares aunque habrá diferenciales por sector en la reglamentación que no podrán superar los 900 millones de dólares.

Establece que pueden fijarse condiciones preferenciales para los proyectos que sean de Exportación Estratégica de Largo Plazo en mercados globales en los que Argentina aún no sea un proveedor.

Este grupo, por ejemplo, estará exento del impuesto a las Ganancias en los pagos a beneficiarios en el exterior así como en los servicios de transporte internacional, entre otros.

Las exportaciones realizadas por estas empresas para consumo de los bienes obtenidos estarán exentas de derechos de exportación luego de los primeros tres años de adhesión al RIGI, mientras que en el caso de las empresas de Exportación Estratégica, será a partir del segundo año. Además, podrán importar y exportar libremente bienes para la construcción, operación y desarrollo del proyecto sin restricciones directas cuantitativas, como cupos o cuotas, ni cualitativas.

"Hay una sensación, inclusive hay un temor de muchas exportadoras, que son industriales y agregan valor, que sienten que puede ser como en el caso de las alimenticias para importar, que traen con modificaciones beneficiosas en términos impositivos y de disponibilidad de los dólares", dice en referencia a la facilitación de importaciones de productos de la canasta básica. "Se cree que ese Régimen para Grandes Inversiones puede generar diferencias con los exportadores locales, que solo las inversiones grandes vinculadas a energía, minería pueden llegar a tener algún tipo de ventaja y afectar a alguno de los sectores locales".

Qué faltó.

"No se tratan temas logísticos, ni una estrategia nacional exportadora, no se tratan temas portuarios, modernizar la Aduana, todos elementos que se esperaría que en una Ley Bases deberían estar contemplados", agregó Ponce, quien concluyó respecto a los factores impositivos: "No se modificó impuesto PAIS para reducir los fletes. No está planteado el tema de agilizar el IVA para exportadores ni Ingresos Brutos, con lo cual las PyMEs se les vuelven altísimo los costos".