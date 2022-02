Así reaccionaron desde la oposición y el ultrakirchnerismo a la renuncia de Máximo Kirchner

El portazo que pegó Máximo Kirchner en el oficialismo al renunciar públicamente a la presidencia del bloque de diputados del Frente de Todos criticando duramente al flamante acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y a la negociación con el organismo que llevaron adelante el presidente Alberto Fernández y su equipo económico generó de inmediato repercusiones desde distintos espacios políticos.

La primera caja de resonancia fue la red social Twitter, en donde la decisión del hijo de la vicepresidenta Cristina Kirchner encontró el apoyo de dirigentes ultra kirchneristas como la diputada Fernanda Vallejos o el abogado laboralista Héctor Recalde; el cuestionamiento de dirigentes opositores como el senador Alfredo Cornejo y los diputados Mario Negri, Alejandro Finocchiaro y José Luis Espert; y los planteos desde la izquierda contra el acuerdo con el Fondo de Nicolás del Caño y Gabriel Solano.

LAS CRÍTICAS A LA DECISIÓN DE MÁXIMO DESDE JUNTOS POR EL CAMBIO

Para Cornejo, ex gobernador de Mendoza, la decición de Máximo Kirchner dejó en evidencia "la fractura expuesta del FdT" que el senador dice venir advirtiendo "desde hace dos años". "No tienen un programa común y solo se unieron para conquistar el poder. Esta falta de coincidencias, no ha hecho más que generar incertidumbre desde que están en el gobierno".

En la misma línea y desde mismo espacio opositor, pero desde la cámara de Diputados, el presidente del bloque de la UCR, el cordobés Mario Negri, afirmó que "había un silencio que aturdía de parte del kirchnerismo duro con respecto al acuerdo del Gobierno con el FMI" y que, tras la decisión de Máximo, "queda claro que hay una grave crisis interna dentro del Frente de Todos que parece ir ganando gravedad y volumen".

El también diputado Finocchiaro, ex ministro de Educación durante la presidencia de Mauricio Macri, escribió: "La renuncia de Máximo Kirchner a la conducción del bloque de diputados del @FrenteDeTodos es una muestra más del mayor problema que ha tenido este Gobierno: la incapacidad manifiesta del kirchnerismo para construir mínimos consensos".

APOYOS A MÁXIMO DESDE EL ULTRA KIRCHNERISMO

Por el contrario, la decisión del hijo de los ex presidentes Néstor y Cristina Kirchner fue respaldada desde el ultrakirchnerismo por dos ex legisladores.

"Sin dejar las convicciones en el despacho de la presidencia del bloque, Máximo renunció al cargo. Con este acto de dignidad, le devuelve la esperanza a millones de argentinos y argentinas q, tal vez, empezaban a creer q ya todos los caminos estaban cerrados. Es de un enorme valor", escribió Fernanda Vallejos.

Por su parte, Héctor Pedro Recalde, el laboralista peronista más afamado, también salió a bancar al ahora ex presidente del bloque K en la Cámara baja: "Mi más profunda satisfacción por las manifestaciones del compañero Máximo Kirchner por sus coherentes declaraciones respecto al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional".

LA CRÍTICA DE JOSÉ LUIS ESPERT



Apenas conocida la renuncia, el diputado liberal José Luis Espert inmediatamente dijo que "Máximo y su madre, Cristina, son parte del problema de terminar permanentemente en crisis. Cristina vacío el BCRA de reservas, que es lo mismo que endeudarse".



LA POSICIÓN DEL FRENTE DE IZQUIERDA

Desde el Frente de Izquierda, el diputado nacional Nicolás del Caño, sostuvo: "La renuncia de Máximo Kirchner confirma lo que venimos denunciando desde el @Fte_Izquierda: el acuerdo con el FMI es un nuevo pacto de coloniaje y significará un duro ajuste contra el pueblo trabajador".

Con una idea muy parecida, Gabriel Solano afirmó que la decisión "retrata la impotencia y la impostura del kirchnerismo. Por eso no hace nada. Renuncia a enfrentar el pacto con el FMI. Eso lo hará la izquierda y los trabajadores".



EL MENSAJE DEL LIBERTARIO MASLATÓN

El libertario Carlos Maslatón, en tanto, sentenció: "Espectacular, Máximo Kirchner se shortea en el piso del mercado. No saben lo bullish que es su renuncia. Me apena que no entienda nada de economía. Su padre no lo hubiera hecho, aquí se compraba todo".