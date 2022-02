Renuncia de Máximo Kirchner: qué dicen los economistas

La renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados provocó un tembladeral político y comienzan a producirse las primeras reacciones de los dirigentes políticos, pero también de los economistas, ya que el motivo clave de la dimisión del referente de La Cámpora es su desacuerdo con el preacuerdo que el Gobierno firmó con el FMI.

El economista Gabriel Caamaño, socio Gerente de la Consultora Ledesma, dijo sobre la renuncia que "eso pasa cuando haces sociedad con un socio irracional. Te hace que te asomes al borde del abismo y si no saltas, se enoja y rompe. Veremos cómo termina la historieta".

Por su parte, el analista financiero Christian Buteler basó su postura en una cita de Máximo, quien dijo en su carta que "no aspiro a una solución mágica, sólo a una solución racional". Así, el economista se preguntó: "¿Qué metas más racionales a las mencionadas por Guzmán podes esperar del FMI?"

Y cerró: "La pregunta ahora es cómo tomará mañana el mercado la carta de Máximo"

Héctor R Torres, ex representante argentino ante el FMI, fue contundente: "Máximo está hundiendo el barco para llegar al timón", dijo.

Algunos economistas recurrieron a la ironía. Fue el caso de Roberto Cachanosky, quien se lamentó de que "Argentina pierde un gran estadista con gran preparación profesional", y acompañó su frase con emojies de llanto, en relación a la renuncia de Maximo Kirchner.

Carlos Melconian también se refirió a la noticia del día. En declaraciones a Radio Rivadavia, que el mismo tuiteó luego, dijo que la renuncia de Maximo Kirchner "se trata de un sobresalto y va a tener un fuerte impacto"

"Con este tipo de acciones estamos peor que ayer", concluyó.

Diego Giacomini lanzó la siguiente reflexión: "La República Argentina no puede funcionar bien, así como la monarquía absolutista de Francia no podía funcionar bien en 1780. No es problema de CFK, tampoco era problema de Luis XVI. El problema es el sistema, que está ya putrefacto, no tiene vuelta atrás y hay que cambiarlo".

