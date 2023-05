Las importaciones siguen en baja: el recurso de las empresas para mantener la actividad y las caídas por sector

La importación de bienes cayó en abril respecto de los valores de marzo y en la comparación interanual, aunque se mantuvo por encima de los u$s 6000 millones, según datos preliminares oficiales a los que accedió El Cronista. En el Gobierno sostienen que, en este escenario de sequía y escasez de divisas, la deuda comercial que obtienen las empresas, obligadas a financiar sus compras, es clave para mantener la dinámica de la actividad. Esta supera los u$s 2800 millones en lo que va del año.

Las importaciones, incluyendo costos de seguro y flete (CIF), fueron algo superiores a los u$s 6050 millones, de acuerdo con los primeros datos oficiales. Cayeron casi 11% respecto de marzo (u$s 6782 millones) y un 12% contra abril de 2022 (u$s 6883 millones).

En la comparación con marzo, la caída se dio en casi todos los rubros, con excepción de combustibles, cuyas compras aumentan ante la aproximación de las temperaturas frías. En la variación interanual, la importación cae en todos los usos económicos.

Rubro por rubro

La adquisición de bienes de consumo se aproximó a los u$s 640 millones, o un 15% menos que en el mes previo. Cayó 8,8% interanual. La caída anual es sostenida. En los primeros cuatro meses de 2023, se registró una contracción de casi 10% respecto de igual periodo de 2022.

La compra de bienes intermedios -la que más pesa en la clasificación del Indec- fue superior a los u$s 2550 millones. En marzo, había rozado los u$s 2950 millones, por una importación extraordinaria de soja que la industria aceitera hizo para paliar el impacto de la sequía en sus plantas. Esas operaciones se mantuvieron en abril, aunque fueron menores. Las compras cayeron 13% contra el mes pasado y 6,5% interanual. La compra de soja compensa la menor adquisición de otros bienes. En cuatro meses, la importación de bienes intermedios cae 2% anual.

La industria aceitera importa soja para sostener la actividad ante la falta de producto local.

La importación de bienes de capital, algo superior a los u$s 870 millones, cayó 11% desde marzo y 17,2 por ciento anual. Es el rubro que más cae en lo que va de 2023, en comparación con el primer cuatrimestre del año pasado: 16,7 por ciento.

Las piezas y partes de bienes de capital demandaron algo más de u$s 1230 millones en abril, un 11% menos que en marzo y 3,4% menos que hace un año. Sin embargo, en lo que va del año se importaron 7% más de accesorios que en el primer cuatrimestre de 2022.

La compra de vehículos 0 kilómetro cayó 21% respecto de marzo y 28% anual y rondó los u$s 130 millones. Si bien terminó el primer trimestre en los mismos valores que el mismo periodo de 2022, la caída acumulada en cuatro meses roza el 9%. Es uno de los rubros en los que la importación desde Brasil pesa y será clave el financiamiento de ese país para sostener las adquisiciones.

La única variación positiva contra marzo fue la de Combustibles y Lubricantes, cuyas importaciones rozaron los u$s 580 millones y superaron en un 15% a las del mes previo. La "buena noticia", en este caso, es que la importación de energía cayó 33% interanual: en abril de 2022 ya se registraban precios récord por el impacto de la invasión de Rusia a Ucrania y la adquisición de combustibles alcanzaba los u$s 867 millones. En cuatro meses de 2023, las necesidades de energía importada cayeron 21,4%.

Déficit comercial

En el primer trimestre, la balanza comercial fue deficitaria en u$s 1290 millones. Los primeros datos oficiales sobre dólar soja hacen prever que no habrá repunte en abril. La recaudación por derechos de exportación cayó 48% nominal anual en abril y acumula una baja similar en el primer cuatrimestre, informó AFIP. "La recaudación por retenciones representó el 2% de la masa tributaria, la porción más baja desde que se reimplantaron los Derechos de Exportación (generalizados), en septiembre de 2018", dijo el ex subsecretario de Mercados Agrícolas Javier Preciado Patiño.

Financiamiento clave

Según fuentes oficiales, las importaciones se sostienen gracias a que las empresas están obligadas a conseguir financiamiento. La deuda comercial de las compañías se duplicó en un año y ascendió a u$s 2800 millones en los cuatro meses de 2023, como contó El Cronista. El Banco Central endureció, hace dos semanas, el acceso a divisas para el pago de servicios.