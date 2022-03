Las importaciones de gas llegarían a u$s 6000 millones y fuerzan a un waiver con el FMI

Las importaciones de gas y combustibles alternativos superarán los 6000 millones de dólares este año. El Gobierno ya admite que el conflicto de Ucrania y Rusia tendrá efectos decisivos en los precios de la energía y su impacto se sentirá fuerte en el invierno .

Así lo anticipó en exclusiva El Cronista el 4 de enero de este año: la crisis energética mundial complicó la discusión con el Fondo Monetario Internacional (FMI), por la mayor necesidad de aumentar las tarifas muy por encima de la inflación o que crezcan los subsidios, en contra del pedido del organismo .

El déficit comercial energético se ampliará en 2022 y se complicará el objetivo de acumular reservas internacionales para fortalecer al Banco Central y pagar la deuda con el FMI.

Por la invasión de Rusia a Ucrania y la guerra militar y comercial que desató Europa y Estados Unidos para sancionar a Vladimir Putin, la Argentina le pidió al organismo que contemple especialmente excepciones (waivers) si no cumple distintas metas a causa de las turbulencias económicas mundiales .

Un barco regasificador volverá este año a Bahía Blanca. Se adjudicaría al proveedor esta semana.

En una entrevista a la AM 1420 Con Vos, el presidente de la empresa estatal Integración Energética Argentina (IEASA, ex Enarsa), Agustín Gerez, indicó que están estimando destinar al menos u$s 4000 millones para las compras de Gas Natural Licuado (GNL) en 2022, sobre un cálculo de aproximadamente 65 barcos distribuidos entre las dos terminales de regasificación, en Escobar y Bahía Blanca.

Si creciera la cantidad de barcos necesarios para cubrir el faltante de gas local, la sequía que resta energía hidroeléctrica (la más barata disponible) y el gas boliviano, o si se disparara el precio, las importaciones de gas licuado treparían aún más. Los consultores energéticos manejan este escenario y apuntan que se requerirían unos 70 barcos en total para el período mayo-septiembre .

Importaciones de gas licuado y déficit COMERCIAL

El año pasado, la cifra fue de apenas u$s 1100 millones, por 56 barcos que entraron a los puertos a un precio promedio de u$s 8,33 por millón de BTU.

Antes de que se desatara la guerra en Ucrania, el Gobierno planeó que el gas licuado costaría un promedio de u$s 23,72. En enero se licitó un cargamento a u$s 27 y la referencia asiática está hoy en u$s 29,50 por millón de BTU.

En 2021, el déficit de la balanza comercial energética fue de 2200 millones de dólares . Esto consta en las planillas de la Secretaría de Energía.

Sobre un total de u$s 4900 millones de importaciones, u$s 3325 millones (el 68%) fueron para comprar en el exterior gas natural por gasoductos -de Bolivia-; GNL en barcos desde Estados Unidos, Qatar y Trinidad y Tobago; además de gasoil y fuel oil para la sustitución del gas en las usinas térmicas (centrales eléctricas).

Con estos números, este año el rojo del balance comercial de energía se ampliaría en al menos unos 3000 millones de dólares, que sería parcialmente compensado con un aumento en las exportaciones agropecuarias de soja, maíz, trigo y girasol.

Según anticipó Gerez, en marzo se lanzará una nueva ronda de negociaciones con Bolivia para conseguir más gas.

El Gobierno desea conseguir 14 millones de m3 diarios, pero Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) ofrece 9 MMm3/d, lo que pone en peligro el abastecimiento a las industrias en el norte.