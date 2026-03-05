Sempra Infraestructura, una empresa especializada en el desarrollo de infraestructura energética, anunció la cancelación del proyecto Vista Pacífico GNL, una terminal de licuefacción de gas natural que sería diseñada para exportar el combustible, desde Topolobampo, Sinaloa, hacia el mercado asiático. La cancelación del proyecto fue anunciada por la empresa en su reporte anual presentado ante la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés). En el reporte, la empresa señaló que después de firmar un memorándum de entendimiento en julio de 2022 con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para el desarrollo de este proyecto, debido a cambios en los intereses de ambas empresas, el proyecto quedó cancelado. El memorándum de entendimiento, firmado hace casi cuatro años, no implicaba ningún compromiso vinculante. Pese a que el proyecto solo estaba en papel, en marzo de 2022 (previo a la firma del Memorándum de Entendimiento entre Sempra Infraestructura y CFE) la compañía francesa TotalEnergies firmó un memorándum similar para adquirir un tercio de la producción de la terminal Vista Pacífico, una vez que entrara en funciones, y asumir una participación mínima de 16.6% del proyecto. Esta terminal consistiría en la construcción de una unidad de licuefacción, que tendría capacidad de 5.05 millones de toneladas anuales. El proyecto enfrentaba distintas dificultades, tanto desde el punto de vista regulatorio como desde el punto de vista social. En febrero de este año, apenas unos días antes de la presentación del reporte de la empresa ante la SEC, la Comisión Nacional de Energía (CNE) negó a Sempra Infraestructura el permiso para construir la planta de licuefacción de gas en Topolobampo, Sinaloa. Además, el proyecto fue rechazado por al menos dos decenas de organizaciones no gubernamentales, como el Centro Mexicano para el Derecho Ambiental, Defensa Ambiental del Noroeste (DAN), Nuestro Futuro A.C., así como representantes de las comunidades pesqueras, empresas turísticas y el sector académico de esa región. En enero pasado, las organizaciones enviaron una carta dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum y a la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, en la que exigieron una Evaluación Ambiental Estratégica, antes de avanzar a la fase de construcción.