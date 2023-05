Las cuatro medidas de Martín Redrado para cambiar la economía argentina: cuál es el elemento clave

El precandidato a presidente Javier Milei instaló a la dolarización como un tema que hoy divide las aguas entre los especialistas y la opinión pública de cara a las próximas elecciones 2023. La propuesta del diputado liberal hoy tiene tanto partidarios como detractores: de este último lado se ubica Martín Redrado.

Para el ex presidente del Banco Central, aplicar una medida de este tipo es "irrealista" en la Argentina actual y pidió analizar si realmente "la dolarización resuelve los problemas de la Argentina" o no. Para Redrado, no lo hace porque el verdadero problema de fondo en realidad es fiscal: "Gastamos más de lo que ingresa", recordó.

"El problema de la inflación tiene una naturaleza fiscal, es decir que gastamos más de lo que ingresa en el sector público", profundizó. Y, aunque reconoció que "la consecuencia es monetaria", subrayó que sin un "programa fiscal de reordenamiento del sector público, de las empresas del Estado y de achicamiento de la cantidad de ministerios" ni el dólar, ni el peso, ni ninguna otra moneda será capaz de resolver el fondo de la cuestión.

En este sentido, también contrastó con una de las estrategias favoritas de la gestión actual para intentar controlar la inflación: el control de precios, otra línea que no considera que pueda resolver los problemas macroeconómicos de la Argentina.

Los cuatro puntos del plan de Martín Redrado para transformar la economía argentina

Para el actual secretario de Asuntos Estratégicos de la Ciudad de Buenos Aires, la solución va de la mano de "un programa económico responsable, con plan, con equipo, con leyes".

Redrado centraría este plan en cuatro medidas clave para la economía argentina, estas son:

Emisión cero de pesos;

Independencia del Banco Central;

Déficit cero;

Un tipo de cambio único.

Dólar colchón y retenciones: el plan de Martín Redrado para "salvar" la economía



"Como me han escuchado, esto necesita leyes del Congreso que lo respalde, hasta que no tengamos una política así vamos a estar entre los primeros rankings del mundo por el desorden económico que tenemos", remarcó Redrado.

El actual funcionario porteño cree que el sector energético es clave para que Argentina logre regular su déficit fiscal en los próximos años. En este sentido, Redrado propone aplicar una ley que "permita disponibilidad de divisas para el sector energético" junto a acuerdos "rápidos" con la Unión Europea y Brasil para construir dos gasoductos para exportar hacia allí.

"Esto puede transformar en 2025 una balanza comercial de 15.000 millones de dólares positivos", aseveró el especialista en diálogo con TN. Y, para cerrar, instó al próximo gobierno a "tomar el toro por las astas, plantear la realidad y al Congreso plantearle las leyes que se necesitan".