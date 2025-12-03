Caputo: “Hoy a lo económico se le agrega un reapoyo en lo social y más gobernabilidad”

La estrategia “fina” de Caputo para bajar una de las partidas más “pesadas” y el ahorro que tendrá en 2026

En esta noticia La agenda del Encuentro de Líderes 2025

El ministro de Economía de la Nación, Luis ‘Toto’ Caputo, inauguró esta mañana el “Encuentro de Líderes 2025”, organizado por El Cronista y Apertura.

Caputo fue el primer orador del evento, que contará en el cierre con la presencia del presidente Javier Milei.

“Hoy a lo económico se le agrega un reapoyo en lo social, una reafirmación que es muy fuerte y que genera una mayor gobernabilidad”, indicó el ministro en el evento que reúne a la cúspide del poder político y el empresariado nacional.

“Entonces, no solo es lo económico, es lo social, es lo político y, por qué no decirlo también, es lo geopolítico. A todo esto le agregamos algo que también parecía una cosa imposible, y es que el país más importante del mundo hoy es uno de nuestros principales aliados estratégicos”, agregó.

“Cuando combinamos estas cuatro cosas, creo que se viene un 2026 donde no podemos estar más optimistas”, indicó.

En su discurso, el funcionario aseguró que son “el equipo económico que más reservas compró en la historia” del país.

“Hemos comprado reservas récord. Ha sido difícil acumularlas porque heredamos deuda. Y en los últimos meses sólo hemos honrado deudas”, señaló Caputo.

En este sentido, afirmó que a partir de ahora con el acceso a los mercados “va a ser más sencillo comprar y acumular reservas”.

Con la participación estelar del presidente Javier Milei y las disertaciones del Ministro de Economía, Luis Caputo, y el Ministro del Interior, Diego Santilli, el evento se centra en exponer la visión estratégica del Gobierno, analizar el futuro económico y financiero, y debatir las claves para el crecimiento y el éxito organizacional en Argentina.

Durante el evento se abordarán las estrategias para el crecimiento y desarrollo en Argentina, respondiendo preguntas sobre cómo se toman decisiones y se enfrentan los retos en las empresas.

La jornada contrará con una agenda robusta y la presencia de más de 50 CEOs y líderes de compañías de la Argentina.

La jornada abrirá con la exposición del ministro de Economía, Luis Caputo, quien presentará la actualización del programa fiscal, el estado de las variables macro y las prioridades económicas para 2025, con foco en estabilización, inversión y crecimiento.

Luego comenzarán los paneles sectoriales, entre ellos el dedicado a la industria automotriz, que reunirá a Ivana Dip (BMW Group Argentina), Raúl Barcesat (Mercedes-Benz Camiones y Buses), Pablo Sibilla (Renault Argentina) y Ricardo Flammini (Nissan Argentina) para analizar producción, demanda, electromovilidad y estrategia regional.

Al mediodía, en una conversación exclusiva, el ministro del Interior,Diego Santilli, profundizará en la dinámica política, el vínculo con las provincias y la agenda institucional de los próximos meses.

El "Encuentro de Líderes" cerrará con el discurso del presidente Javier Milei, quien presentará su visión sobre el rumbo del país, las prioridades del Ejecutivo y los pilares para impulsar un ciclo sostenido de crecimiento e inversión.