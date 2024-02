La trastienda del proyecto que puso en alerta a Milei y la teoría que circuló en Casa Rosada

Diputados del bloque de La Libertad Avanza presentaron el miércoles un proyecto que busca derogar la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y penalizar a quienes practiquen el aborto. Horas después de que se diera a conocer la propuesta, voceros del Poder Ejecutivo aclararon que aquello se había dado de manera inconsulta y que el oficialismo no consideraba que fuera el momento propicio para debatirlo, desnudando un nuevo episodio de desprolijidades internas que circunvalan a los procesos de decisión entre los dirigentes que responden a Javier Milei.

La mesa de entradas de la Cámara de Diputados recibió un proyecto impulsado por la diputada Rocío Bonacci junto a otras cinco firmas acompañantes: Beltrán Benedit, María Fernanda Araujo, Lilia Lemoine, Manuel Quintar y Oscar Zago; este último jefe de bloque de la bancada libertaria. La presentación se dio dos días después de que el oficialismo viera caer el tratamiento en sesión de la Ley Bases e inicialmente fue interpretado como una forma del Gobierno de disuadir la caída del megaproyecto libertario .

Casi la totalidad de los supuestos firmantes con los que pudo hablar El Cronista aclaran que, si bien estaban de acuerdo con el espíritu de la ley, no validaron ni la presentación ni el momento. Ante esto, Bonacci aclaró que la gran mayoría "no son firmas de puño y letra" sino "acompañamientos de miembros de mi bloque, con los que previamente charlamos acerca de este proyecto, algunos por WhatsApp y otros en persona". Asimismo, agregó que el proyecto fue una iniciativa propia y "no del Poder Ejecutivo", aunque sí había sido puesto a la consideración del cuerpo de diputados.

Según pudo saber El Cronista, Bonacci presentó el texto de manera inconsulta con el titular de la cámara baja Martín Menem por considerar que "estaba con demasiadas cosas". "Más allá de todo, nuestros ideales son claros", justifican cerca de la legisladora.

La Casa Rosada no había convalidado en ningún momento la presentación del proyecto. Incluso, Milei y sus estrategas lo consideraron altamente inconveniente porque creen que este debate debe hacerse de manera posterior a las principales reformas económicas. "No es parte de la agenda, no es decisión del Presidente y no la está impulsando de ninguna manera" , agregó el vocero presidencial Manuel Adorni en su conferencia de hoy, descartando que el oficialismo vaya a darle estado parlamentario al documento.

Se trató de una desautorización que tuvo un alto impacto mediático y que encendió las alarmas en la Casa de Gobierno. Si bien consideran que se pudo haber tratado de un furcio producto de la inexperiencia de la recién asumida diputada, sospechan sobre las intenciones que puede llegar a tener su padre y exconcejal de Rosario José Bonacci, quien proveyó la computa donde se creó el documento enviado a Diputados, según se evidencia por el análisis de la metadata del proyecto.

Las propiedades del PDF que se contiene el proyecto de la diputada Rocío Bonacci.

"Fijate de qué provincia viene, los quilombos que tenemos con el gobernador y el problema que nos generó", lanzó -críptico- un importante alfil mileista.

Diputados libertarios consultados por El Cronista reconocieron que casi la totalidad del cuerpo se vio marginada de la discusión por la ley ómnibus. Incluso, el debate del articulado se dio con un secretismo tal que los diputados libertarios desconocían los principales cambios hasta horas antes de la sesión iniciada el lunes. La falta de información abarcaba a veces a Menem y a Zago, produciendo errores en términos comunicacionales.

Según apuntan, la información y las estrategias que se barajan desde Presidencia no son puestas en conocimiento de los principales alfiles parlamentario, generando confusiones y malinterpretaciones. Otro ejemplo más se dio este miércoles, cuando referentes de LLA en Diputados daban como posible la posibilidad de que la Ley Bases se segmente y se trate por separado; mientras que horas después el Presidente declaraba en privado que no estaba interesado en continuar con ese trámite legislativo.