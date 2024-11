La tajante advertencia de Szewach a Milei por el dólar: "Tenés que evitar..."

El economista Enrique Szewach , exdirector del Banco Central (BCRA), realizó una entrevista radial donde compartió su mirada sobre el anuncio de Javier Milei, quien anticipó que reducirá la suba del dólar oficial al 1% mensual si la desaceleración de la inflación se mantiene, y lanzó una fuerte advertencia.

En diálogo por Radio Mitre, el analista describió el que cree que es el motivo que llevaría al Presidente a avanzar con esa medida. "El Gobierno tiene el diagnóstico de que la tasa de inflación está estancada en 2 y pico por ciento porque devalúa al 2, entonces eso le genera una inercia. Lo que antes era permitía ponerle un techo a la inflación, ahora pone un piso", puntualizó.

En este contexto, se diferenció de la mirada del mandatario y planteó un "diagnóstico diferente" al remarcar que el aumento de los precios no depende exclusivamente de lo que ocurra con el tipo de cambio.

"Todavía hay acomodamiento de precios de los servicios que no dependen tanto del tipo de cambio, de precios relativos en la economía que no están necesariamente vinculados con la devaluación. Y, por tanto, bajar la tasa de devaluación no necesariamente es bajar la tasa de inflación", lanzó.

En esta misma línea, Szewach cuestionó: "Ahora lo que no termino de entender es que: si el diagnóstico es que cuando devalúas al 2 tenés inflación del 2, ¿Por qué van a ir al 1% y no van al 0? Si vas al 0, no tenés inflación. O sea, hay alguna inconsistencia en ese razonamiento".

Dólar: qué es lo que debe evitar el Gobierno según Szewach

Para Enrique Szewach, la Argentina "tiene que mirar con cuidado el tema cambiario" ya que, si bien la economía se está estabilizando en términos cambiarios, todavía falta un camino por recorrer en términos cambiarios.

"Estás aumentando o estabilizando la economía en términos cambiarios, pero todavía las mejoras en baja de impuestos, en infraestructura, que ayudan a las empresas a competir, no están o están caminando mucho más lento. Entonces hay que tener cuidado con el manejo de la política cambiaria", señaló.

Asimismo, consideró que un tipo de cambio atrasado es una buena señal ya que es algo que le pasa "a todo país que le va bien". No obstante, dejó una última advertencia.

"Lo que tenés que evitar es que se atrase muy rápidamente o avanzar muy rápido en las reformas para que ese atraso no termine perjudicando la economía real", completó.