"Te jodés": la dura advertencia de De Pablo sobre el dólar y una posible devaluación

Javier Milei adoptó la frase "no hay plata" como bandera de sus primeros meses frente al poder y, frente a esto, la aprobación del paquete fiscal en el Congreso resulta hoy un paso clave para apuntalar la recaudación tributaria, empezando por el nuevo blanqueo de capitales.

Sin embargo, pese a su cercanía con el Presidente, el economista Juan Carlos De Pablo apuntó contra el llamado Régimen de Regularización de Activos de la AFIP y sembró dudas al respecto.

Además, también se refirió al presupuesto del año entrante que el Gobierno ya empieza a pensar, habló sobre la recaudación, sobre el escenario cambiario al que se enfrentan Milei y el titular del Ministerio de Economía, Luis Caputo, y se refirió al decaído nivel de actividad: su análisis completo.

El análisis de De Pablo sobre el dólar, la actividad y la recaudación: qué ve a futuro

Este jueves, el economista Juan Carlos De Pablo participó de la Expo Real Estate donde también apareció Javier Milei. Allí, fue consultado sobre el nivel de recaudación del Gobierno y sus planes para aumentar el ingreso de dinero con el blanqueo, la nueva moratoria y el régimen de pago adelantado de Bienes Personales incluidos en el paquete fiscal.

En primer lugar, sobre si recomienda blanquear o no, De Pablo aclaró que no es un "especialista" y recomendó "consultar con un contador". Sin embargo, advirtió: "En general, escucho buenas razones para no blanquear" .

Sobre la recaudación del Gobierno, marcó que en julio "salvaron las papas" los ingresos por el Impuesto PAIS, el cual se espera que Caputo comience a eliminar en septiembre, y las retenciones a la exportación. En contraste, "Ganancias e IVA estuvieron por debajo".

Consultado sobre el Presupuesto 2025, el cual Milei adelantó que piensa "rediseñar", el economista espera que se mantenga al equilibrio fiscal como prioridad.

Además, marcó que "también continuarán los planes sociales, aunque sin intermediarios", se profundizará la simplificación y modernización del Estado de la mano de Federico Sturzenegger y, finalmente, se observará un mayor presupuesto para Seguridad y Defensa.

Sobre la política cambiaria del Gobierno y la posibilidad de un nuevo salto devaluatorio, la cual hoy los mercados no están priceando, según se desprende del dólar futuro; De Pablo pidió "tomar las decisiones pensando que no hay salto devaluatorio".

Sin embargo, remarcó que no descarta al 100% la posibilidad: "Hay que tomar las decisiones sabiendo que no hay salto devaluatorio y, si hay, te jodés", advirtió, señalando que el Gobierno no realizó "ninguna promesa" en este sentido.

Finalmente, se refirió al deprimido nivel de actividad y, en línea con los primeros datos publicados por consultoras, marcó que "parece ser que tocó fondo en abril y mayo, después empezó la recuperación".

Sin embargo, aclaró que se trata de una "realidad heterogénea entre los sectores y dentro de los sectores", ya que rubros como el agro, con crecimiento interanual debido a la salida de la sequía, vienen compensando caídas históricas en sectores como la construcción, por ejemplo.