"La salud privada atiende al 70% de la población, no puede estar gravada por todos los impuestos"

El gerente de RRII de OSDE y secretario de la UAS (Confederación Unión Argentina de Entidades de Salud), Gabriel Barbagallo , puntualizó cuáles son los problemas principales que enfrenta actualmente el sistema de salud: por un lado, el bolsillo de los trabajadores; y por el otro el "nudo que se generó desde hace más de 10 años y hoy está en plena crisis".

"Tenemos que analizar dos cosas distintas -enfatizó-. Lo urgente, que es el destrabe de la situación paritaria para el gremio que más actuó por la pandemia. Y el de fondo, que viene desde hace muchos años, que es el del financiamiento del sistema de salud".

Según indicó, este último es un fenómeno mundial que en la Argentina tiene complicaciones como la inflación, la devaluación y las legislaciones "que fueron incrementando las coberturas y generaron un desequilibrio entre el financiamiento y los costos de la salud".

La salud no tiene precio, pero tiene costos



En esa línea, recordó que la Ley de medicina prepaga se promulgó hace 10 años -en 2011- y detalló que desde aquel momento hasta 2020, la inflación fue de casi 1500%; la cuota de la medicina prepaga aumentó 1054%, el costo de la salud "que tiene una dinámica distinta" aumentó más de 1900%; y el salario de una enfermera aumentó 1150% aproximadamente.

"Tanto el ingreso de la medicina como el de los trabajadores de la salud aumentaron mucho menos que el costo de vida", afirmó Barbagallo este sábado en diálogo con el programa Más de lo Esperado, que se emite por Radio Concepto.

Se cumple el paro de Sanidad sin que por ahora aparezcan soluciones sobre la mesa



Remarcó que "Aun si el Gobierno autorizara un aumento de la medicina prepaga, no alcanza porque hay prestadores a los que no impacta ese aumento". Y en ese eje, de forma tajante, sentenció: "Si no hay una recomposición general en la que mejore lo que pagan el PAMI y las obras sociales provinciales a los prestadores, el sector sigue en crisis".

Asimismo, planteó que corregirlo solamente por el ingreso "es inaplicable para el bolsillo de la gente". Y si no podés trabajar el 100% por ingresos, hay que empezar a discutir entre todos los sectores cómo reformular los egresos o gastos de la salud, indicó.

A renglón seguido, el secretario de la UAS señaló que en los últimos años se incorporaron leyes, coberturas y terapéuticas sin incluir financiamiento. "Tenemos que buscar cómo generar un reaseguro que amortigüe estos altos costos -deslizó-. Y trabajar también en el medio con la presión fiscal: si la salud privada le da servicios al 70% de la población, no puede ser que esté gravada por todos los impuestos que existan", manifestó, entre los cuales mencionó el IVA, el Impuesto al Cheque y los Ingresos Brutos de cada provincia.

De acuerdo con sus dichos, había un principio de acuerdo para un aumento fraccionado. "El tema de la medicina prepaga estaría medianamente resuelto con un acuerdo en fracciones que acompañe el acuerdo paritario", estimó. Sin embargo, resaltó que "eso debería estar acompañado por la misma predisposición e incrementos de otros prestadores como el PAMI y las obras sociales provinciales".

"Ya no es una sábana corta, es un pañuelo", lanzó. Y posteriormente aseveró que "El país no está preparado para recibir afiliados de la salud privada de manera indiscriminada".

A modo de cierre, el gerente de RRII de OSDE insistió en que hay que buscar dos soluciones. Y en ese sentido sintetizó: "Una de corto plazo, que resuelva de manera urgente el problema del bolsillo de los trabajadores de la salud. Y después sentarse a discutir entre todos los sectores cómo vamos a desatar este nudo que se generó desde hace más de 10 años y hoy está en plena crisis".