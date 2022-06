La salud de Eduardo Duhalde: "Estuve muy mal y casi me suicido"

El expresidente Eduardo Duhalde contó que estuvo "muy mal de salud" por los efectos de una medicación y reveló que incluso pensó en suicidarse.

"Estuve muy mal de salud por un remedio que había tomado y casi me suicido", dijo el exmandatario en diálogo con el periodista Jorge Fontevecchia en Radio Perfil.

"Como no tengo médico de cabecera, no sé si en el club habían dicho que estaba deprimido y el 4% de los que toman ese remedio tienen 'ideas negras'. Intenté suicidarme, las personas que vivían en un piso alto que fui a visitar esa anoche no estaban. Cuando me subí al auto estaba enojado porque no estaban, y yo me quería tirar. Perdí la razón", relató.

El exgobernador de la provincia de Buenos Aires no quiso dar detalles sobre la enfermedad que padeció ni la medicación que le habían recetado, pero aseguró que ya está mejor.

"Costó mucho salir pero estoy bien, dispuesto a trabajar en lo que hice siempre", concluyó sobre el tema.

Semana atrás, en una entrevista con Eduardo Feinmann por Radio Mitre, Duhalde había contado lo siguiente: "Tuve un problemita con un medicamento que me dieron. La pase bastante mal por culpa mía que nunca tuve un médico de cabecera, y no sé ni qué médico me lo dio".

El expresidente hizo hincapié nuevamente en la necesidad de saltar la grieta y unir a los argentinos, aunque dijo que no está interesado en ocupar ningún cargo .

"Si no nos unimos, Argentina va a ir cada vez peor y me dicen que es imposible, están equivocados. La idea de gobierno y oposición es una idea que tiene que desaparecer, es vieja, tiene que haber un gobierno en el que todos se pongan de acuerdo con lo que hay que hacer", añadió.