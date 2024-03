La recomendación clave de Cachanosky sobre los plazos fijos: "Hay que..."

Luego de que el Gobierno, en coordinación con el Banco Central, decidiera bajar las tasas que deben ofrecer los bancos en los plazo fijo, el economista liberal Roberto Cachanosky opinó sobre la medida y adelantó qué puede pasar con esta modalidad de inversión.

Cachanosky habló con Radio Continental y se refirió a las últimas políticas del Poder Ejecutivo a cargo de Javier Milei, entre las que se encuentran la baja de tasas y también la posibilidad a importar bienes de la canasta básica frente a la suba de precios.



"¿Vamos a abrir la economía por una cuestión de competencia para hacer más eficiente el sistema? ¿O para amenazar a las empresas porque suben los precios? Son dos objetivos distintos. Les dicen "si vos no subís te protejo", los compradores quedan rehenes y cautivos de los productos locales", analizó.

La recomendación clave de Cachanosky sobre los plazo fijo: "Hay que..."

El economista apuntó: "Me parece una medida muy poco seria, hay que abrir para competir, no según como se comporte el productor local. Si abrís la economía vas a tener más oferta de bienes, a veces de mejor calidad, por eso la gente va a salir beneficiada, pero ahora hay que ver si no vuelve a cerrarla, ¿es a largo plazo o una amenaza?".



La advertencia de Cachanosky sobre el plazo fijo

Ayer por la tarde, el Banco Central decidió bajar las tasas mínimas que tienen que pagar los bancos a los inversores en plazos fijos, por lo que quedarán aún más por debajo del índice inflacionario tanto mes a mes como de manera anual.

"No me arriesgaría a un plazo fijo. Fijate que te vencen depósitos por UVA, hay que ver para dónde va, seguramente como bajó la tasa va a ir al dólar", anticipó el analista económico sobre la posibilidad de que estos fondos deriven al mercado cambiario.

Chau plazo fijo: con la nueva tasa, ¿cuánto ganó si invierto $ 300.000?

Además, Cachanosky sostuvo que si "apostás a ganarle a la inflación o al dólar con el plazo fijo, a la suba de precios no le vas a ganar y si la divisa se mueve, tampoco estará por arriba", por lo que esta herramienta puede quedar por atrás de las dos variables.

El dólar ya reaccionó hoy al volver a subir por segunda jornada consecutiva y ubicarse por arriba de los $ 1000 luego de una semana en constante baja. Por su parte, los financieros también se apreciaron y el CCL se acercó a los $ 1100.