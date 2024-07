La advertencia de Juan Carlos de Pablo por la relación del Gobierno con el FMI: "No me gusta nada"

El experimentado economista Juan Carlos de Pablo se hizo eco de las recientes declaraciones del presidente Javier Milei contra un director clave del Fondo Monetario Internacional (FMI), el chileno Rodrigo Valdés, y lanzó una preocupante declaración sobre las negociaciones con el organismo internacional.

"El FMI siempre hablaba en privado con dos funcionarios de cada uno de los países miembros y nada más. Ahora se ha vuelto costumbre que todo el mundo hable en público, y eso es una barbaridad. Ahora resulta que tienen buen corazón, que le preocupan los pobres. No me gusta nada pero es síntoma de la época ", cuestionó De Pablo en diálogo con CNN Radio.

Para el economista, uno de los más cercanos a Milei, la verdadera discusión con el Fondo pasa por la posibilidad de obtener nuevos desembolsos, algo que considera poco probable.

"La gran discusión con el Fondo es si van a poner plata fresca o si estamos hablando de los mismos números que en el acuerdo de 2022. A mí me parece que plata fresca no hay", afirmó,

Sobre la posibilidad de conseguir nuevos desembolsos, De Pablo recomendó ser prudentes en su utilización y no destinarlo a una salida del cepo, algo que no considera prioritario.

"Lo único que nos falta es endeudarnos en 20 mil millones de dólares para salir del cepo, no entiendo la premura por salir del cepo ni las maravillas que eso traería", insistió.

Salida de asesores y vender dólares para pagar impuestos

Durante la entrevista, el economista se refirió también a la reciente salida de Fausto Spotorno y Teddy Karagozian del Consejo de Asesores de Milei.

"Yo no me meto en esos temas, pero cuando laburas como asesor del presidente no podés hablar en publico, tenés que hablar en privado con él y punto, cerrar la consultora y todo", manifestó al respecto.

Sin embargo, sobre el caso específico de Spotorno, a quien el propio Milei acusó de querer robar información interna, De Pablo pidió que el presidente aclare sus dichos.

"Lo conozco a Spotorno, y el presidente tiene que aclarar eso que dijo de la búsqueda de información interna porque yo no lo compro, me cuesta creerlo", señaló.

Por último, De Pablo dio su punto de vista sobre los últimos dichos del ministro Luis Caputo, quien adelantó que la gente tendrá que "vender dólares para pagar los impuestos".

"Lo que dijo Caputo es una cosa elemental, no entiendo cuál es el shock. Hay un conjunto de tipos que para llegar a fin de mes o para pagar la prepaga van a tener que sacar los dólares, cuál es el problema. Habrá gente que con el flujo pagará los impuestos y el que no pueda sacará los ahorros, no me parece nada extraordinario", concluyó.