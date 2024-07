Milei contó por qué despidió a sus dos asesores e hizo una dura acusación contra Spotorno

Desde que fue creado el Consejo de Asesores de la Presidencia, que preside el economista Demián Reidel, Javier Milei decidió desplazar a dos de sus miembros luego de que ambos expresaran en declaraciones públicas algunas disconformidades respecto al programa económico que lleva a cabo el Gobierno.

En un posteo de X publicado en la tarde de este jueves, el mandatario libertario criticó en duros términos -sin aludir explícitamente a ellos- al economista Fausto Spotorno y el empresario textil Teddy Karagozian, a quienes acusó de traidores y de no alinearse con los objetivos de la gestión de gobierno.

Las acusaciones de Milei y el trasfondo de ambas renuncias

En el texto titulado Origen de la traición, el Presidente mencionó que el economista de la consultora Orlando J. Ferreres & Asociados "traicionó porque quería afanarse información confidencial para hacer más rentable la consultoría". El Cronista consultó con fuentes de gobierno sobre si hubo alguna prueba puntual al respecto: cerca de Milei alegan que no se detectaron cuestiones puntuales .

ORIGEN DE LA TRAICIÓN

Uno traicionó porque quería afanarse información confidencial para hacer más rentable la consultoría. El otro lo hizo después de fracasar en imponer su agenda prebendaria.

Hay muchos analistas que son muy ingenuos y/o intelectualmente muy deshonestos. — Javier Milei (@JMilei) July 18, 2024

Spotorno ingresó al Consejo de Asesores Económicos en el pasado mes de marzo, siendo uno de los seis integrantes originales (dado que luego este cuerpo se extendió a ocho): lo hizo con el visto bueno de Milei y de Reidel .

Aun así, el analista y consultor económico duró un poco más de tres meses. Hubo dos episodios que no contribuyeron a que se lo mantuviera en ese cargo informal. Ambos fueron declaraciones en medios que tenían ciertas divergencias al respecto del programa económico llevado a cabo por Luis Caputo.

El primer antecedente se dio el 16 de junio, cuando en una entrevista en calificó el programa económico "de transición", y que luego al cabo del cual vendría uno "más mileista". Parte del equipo libertario salió a respaldarlo indicando que no ocupaba un cargo formal.

Pero eso no resistió a lo que aconteció dos semanas después, cuando el asesor cuestionó la modalidad en la que Caputo y Bausilli comunicaron la "fase 2" de la gestión económica. En esos días, Orlando Ferreres, el director de la consultora en la que trabaja Spotorno, dijo que la conferencia de los dos funcionarios de Milei había sido el anuncio de un virtual "plan Bonex" para los bancos.

Muchas gracias Fausto por tu aporte en el consejo! Abrazo y suerte! — Demian Reidel (@dreidel1) July 7, 2024

"Eso último detonó todo", indicaron oportunamente fuentes de Gobierno. Ambas partes acordaron el desplazamiento, que fue comunicado en redes y que incluyó un mensaje de Reidel agradeciéndole por el servicio prestado. "Me parece que se confundía mucho entre mis comentarios como analista y mi posición en el consejo" , explicó Spotorno ese mismo día a El Cronista. La salida ordenada del economista fue a contramano del tuit que publicó hoy el libertario, el cual contó con el acompañamiento del jefe de Asesores y el vocero presidencial, Manuel Adorni.

Esta se produjo un día después de que fueran desplazados dos dirigentes de sus respectivos cargos: Teddy Karagozian del Consejo de Asesores y Julio Garro como subsecretario de Deportes de la Nación.

Estas últimas dos también se produjeron por declaraciones públicas. En particular, el empresario textil cometió un error considerado clave para la cúpula mileista: criticar la marcha del rumbo económico y los pronósticos del gabinete económico . En un reportaje el martes con LN+, indicó que no percibe una recuperación de la actividad económica y que se hacía necesaria una devaluación del tipo de cambio.

"Muchos economistas renombrados, más o menos liberales, de izquierda, derecha, creen que no nos alcanzan los dólares vendiéndolos a $900 ni $1000, y dicen que quizás a $1500 esté bien, pero yo creo que tampoco", afirmó, para agregar: "La gente que yo conozco no tiene buenos números [sobre la economía], no veo la recuperación de la que algunos hablan, aunque el Presidente tiene más información que yo".

Como es público y para confirmar lo expresado por Adorni el Presidente Del Consejo de Asesores Demian Reidel tomó la decisión de apartarme y por supuesto acepto el desplazamiento.

Lo comprendo y deseo el mayor de los éxitos.

Un consejo más homogéneo es muy probable que logre... https://t.co/OkuETYtVnO — Teddy Karagozian (@TeddyKara) July 17, 2024

En el Gobierno llovieron los comentarios negativos hacia Karagozian. "Empresaurio", se le escuchó decir a un funcionario de la Casa Rosada, que agregaba que "no sé por qué se lo sumó en un primer lugar". Su salida se produjo horas después de sus declaraciones, el empresario buscó hacerla más decorosa y público un mensaje en X, aunque con algo de ironía: "Un consejo más homogéneo es muy probable que logre sus objetivos más rápidamente".