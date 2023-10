"En el medio de sus sábanas...": la polémica frase de Javier Milei y el momento en que colapsó en vivo

Luego de la jornada electoral del domingo, la semana quedó cargada de tensión e incertidumbre sobre el posible resultado definitivo del balotaje. Los candidatos asistieron a varios programas de televisión del prime time para mostrar sus propuestas y nuevas alianzas políticas.

El candidato de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, participó de una entrevista en el programa de Esteban Trebucq en A24. En el transcurso, al candidato se lo vio tenso, incómodo y mostró actitudes que llamaron la atención del público.

¿Qué dijo Milei en la entrevista con el "Pelado" Trebucq?

En el intento de explicar el posteo viral del león y el pato que subió Milei, luego de que se supiera el apoyo de Patricia Bullrich de Juntos por el Cambio (JXC), al candidato libertario se lo vio muy nervioso y tenso.

En ese contexto, habló de las métricas del meme: "Tiene más 250 mil likes, casi 16 millones de impresiones, y en mi cuenta de Instagram 1 millones de likes".

Y continuó con una frase polémica al final: " Así como hay uno o tres salames opinando desde una de una computadora, mientras que ellos miran a la señorita por internet , yo estoy en el medio de sus sabanas".

Durante la pregunta sobre su plan económico en caso de ganar la presidencia, Milei pidió bruscamente silencio en el estudio porque, según él no podía concentrarse.

"¿Podemos pedir que termine el murmullo detrás de cámara? Porque es muy difícil hablar con tanta gente hablando. Son temas muy delicados y veo que no paran de hablar, a pesar de mis cambios de tono para pedírselos de manera implícita...Estamos con un nivel de bullicio no convencional para los temas que estamos tratando y si yo le erro, a mí me destrozan públicamente", vociferó el candidato por LLA.

La reacción de Milei a la comparación de Carrió

A pesar de intentar mostrarse más tranquilo que en entrevistas a pasadas, los gestos de Milei preocuparon a algunos usuarios de Twitter. Uno de los fragmentos que se volvió viral en la red social, fue cuando el economista se largó a llorar por los dichos de Carrió, quien lo comparó con Adolf Hitler.

"No, ya ni siquiera corresponde... es muy doloroso" dijo el libertario al respecto de las declaraciones de la fundadora de la Coalición Cívica.

Casi al final de la entrevista, el candidato de la oposición declaró que, si llega a ganar las elecciones, "el país que va a abrazar las ideas de la libertad". "Vamos a sentar las bases para que nos convirtamos en una de las máximas potencias del mundo", aseguró.