La picante tesis de Malamud sobre el futuro de la Ley Bases: "Olieron sangre..."

Andrés Malamud analizó qué puede pasar con el proyecto de Ley Bases que el oficialismo intenta destrabar en Senadores y advirtió por dos problemas que el gobierno de Javier Milei no advirtió.

"En la oposición olieron sangre, se dieron cuenta de lo débil que está el Gobierno. Ya no lo quieren echar, ni tirar. Vieron que está mal armado y más descompuesto que ellos", sostuvo en diálogo con el canal TN. "El Presidente lleva seis meses y está invicto: no consiguió pasar una sola ley".

Para el analista, esto sucede porque el Ejecutivo recalculó la estrategia para sacar el proyecto en Diputados pero se descuidó en el Senado

"El Gobierno se olvidó que hay dos cámaras. Milei tiene una gran práctica en pensar. Piensa, escribe, publica y canta. Pero no tiene práctica en rosquear y gestionar. Ante esto tiene dos opciones: o aprende o delega. Está aprendiendo, pero sobre todo delegando. Sin embargo, se olvidó de delegar en el par de Martín Menem en el Senado, que es Victoria Villarruel".

Ley Bases: la necesidad de negociar en el Senado

Malamud precisó con qué potenciales apoyos cuenta el Gobierno en la Cámara Alta y explicó, a partir de esa enumeración, por qué debe trabajar de la misma forma que lo hizo en Diputados.

Milei se olvidó de delegar en el par de Martín Menem en el Senado, que es Victoria Villarruel, señaló Malamud.

"Si bien Macri apoyó la ley, el Pro cuenta con seis senadores. ¿Cuántos tiene La Libertad Avanza? Siete. En total hay 13 senadores", detalló.

Y agregó: "Solo el radicalismo ya tiene más que el Pro y LLA juntos: 14 senadores. Ellos también representa a las provincias y fueron votados democráticamente, no fueron puesto allí por un paracaidista ruso. El radicalismo tiene voluntad de cooperación. Lousteau en parte se diferenció y pagó un costo. Tiene que liderar un partido, con gente que lo siga, así que habrá que ver como continúa".

Programa, rosca y gestión: las tres cosas que necesita el Gobierno

"Milei tiene programa, la rosca la está aprendiendo. En Diputados no le fue mal, pero se olvidó que había dos cámaras. Remar es conseguir que parte de la oposición esté de acuerdo con tu política. Los inversores piden que pactes. Él entiende la necesidad de pactar, pero no sabe cómo llegar a ello", indicó.

Posse no está siendo jefe de nada, pero ni Santiago ni Karina tienen capacidad de coordinar la gestión, afirmó Malamud.

En esa línea, continuó: "Para la rosca, tenés que convencer. El Gobierno empezó con cero, pero aprendiendo. Es un problema que no esté la ley porque los inversores están viendo eso. Cuando alguien invierte capital, y sabe que no lo va a recuperar por muchos años, quiere estar seguro de que la política que le conviene en ese momento va a continuar en el futuro".

Por último, afirmó: "A este gobierno le falla la gestión, te lo dicen los propios. Hay funcionarios que no fueron nombrados, firmas que no están. Hay una medida que fue tomada y no es implementada porque no hay nadie que se haga cargo. Hay un gabinete descoordinado. Quizás Milei se haya enojado personalmente con Posse, pero el jefe de gabinete no estaba siendo jefe de nadie".

"Milei confía en pocas personas. Ni Santiago ni Karina tienen capacidad de coordinar la gestión. Necesita a alguien que administre la jefatura, pero le sigue faltando alguien para ese cargo. Karina tuvo práctica en Diputados, pero no lo consigue en el Senado donde se peleó con la otra mitad del sándwich", concluyó.