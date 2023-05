"La patria de Grabois...": qué dijo en su homilia el obispo que indignó a Pichetto

Víctor Manuel Fernández, arzobispo de La Plata, realizó una homilia durante el tedeum realizado el 25 de Mayo cuya reinvidicación de la meritocracia de un cartonero provocó una encendida reacción de Miguel Angel Pichetto, pre candidato presidencial por Encuentro Republicano Federal, que integra Juntos por el Cambio.



"Estamos perdidos con estos discursos que dicen defender la paz y sólo alientan el odio social. Son indignos de hombres de la iglesia que deben convocar a la unidad de los argentinos. Monseñor Fernández, Obispo de La Plata, reivindica el mundo cartonero y la patria de Grabois", fustigó el también auditor general de la Nación.

¿Qué dijo Tucho Fernández?

"Un caradura que vive de renta, vive de la política, vive de su familia, vive de una herencia, pero no hace nada. Y se refiere a los cartoneros diciendo, '¿por qué no van a laburar?'", expresó el arzobispo Fernández, resaltando su preocupación por la desigualdad y la falta de empatía en la sociedad.

El prelado compartió una anécdota que lo impactó profundamente: "Más de una vez he visto desde la ventana a personas que buscan en la basura, seleccionan, acarrean y cuidan nuestro planeta porque hacen posible el reciclado. Pero me impactó uno que yo lo veía a la mañana temprano, lo veía a la tarde, a la noche volvía, lo veía también trabajando".

Intrigado por la dedicación y el esfuerzo del cartonero, el arzobispo decidió entablar una conversación con él. "Entonces un día le pregunté, '¿cuántas horas trabajas vos?' Y me dijo '12, 15, porque tengo una familia grande que mantener'. Ah, le digo, pero no 'los ves nunca a ellos'. 'No', dice, 'yo tengo que elegir, o estoy con ellos, que es lo que me gustaría, o les doy de comer'".

Con indignación, el arzobispo reflexionó sobre la desigualdad y la falta de compasión presentes en la sociedad: "A pesar de eso te aparece algún parásito bien vestido que los manda a laburar, 'vayan a laburar vagos'. ¿Hasta dónde llega la degradación cultural de nuestra sociedad? Donde hay gente que repite esos juicios lapidarios ideológicos sin el menor respeto por el sufrimiento y la dignidad del otro".

Fernández destacó la importancia de reconocer el mérito de las personas, independientemente de su origen social: "Miremos a una persona que nació en una buena familia, acrecentó su patrimonio, todo bien, nadie se lo cuestiona, tuvo la suerte de crecer en condiciones adecuadas, pero al mismo tiempo un cartonero, con los mismos méritos, o mayores, con esfuerzos todos los días de la mañana a la noche. No tiene nada. No tuvo la suerte de nacer en el mismo contexto, y por más que haya sudado, apenas sí pudo sobrevivir. ¿No tiene mérito, él?".

El arzobispo de La Plata enfatizó la importancia de valorar el trabajo y la dignidad de todas las personas, sin importar su posición socioeconómica, y destacó la necesidad de construir una sociedad más justa y solidaria.

Texto completo del fragmento de la homilia que se viralizó

"Un caradura que vive de renta, vive de la política, vive de su familia, vive de una herencia, pero no hace nada. Y se refiere a los cartoneros diciendo, ¿por qué no van a laburar? Más de una vez he visto desde la ventana a personas que buscan en la basura, seleccionan, acarrean y cuidan nuestro planeta porque hacen posible el reciclado. Pero me impactó uno que yo lo veía a la mañana temprano, lo veía a la tarde, a la noche volvía, lo veía también trabajando. Entonces un día le pregunté, '¿cuántas horas trabajas vos?' Y me dijo ' 12, 15, porque tengo una familia grande que mantener' . Ah, le digo, pero no 'los ves nunca a ellos' . 'No, dice, yo tengo que elegir, o estoy con ellos, que es lo que me gustaría, o les doy de comer' . A pesar de eso te aparece algún parásito bien vestido que los manda a laburar, 'vayan a laburar vagos'. ¿Hasta dónde llega la degradación cultural de nuestra sociedad? Donde hay gente que repite esos juicios lapidarios ideológicos sin el menor respeto por el sufrimiento y la dignidad del otro. Miremos a una persona que nació en una buena familia, acrecentó su patrimonio, todo bien, nadie se lo cuestiona, tuvo la suerte de crecer en condiciones adecuadas, pero al mismo tiempo un cartonero, con los mismos méritos, o mayores, con esfuerzos todos los días de la mañana a la noche. No tiene nada. No tuvo la suerte de nacer en el mismo contexto, y por másque haya sudado, apenas sí pudo sobrevivir. ¿No tiene mérito, él? "