Cruce con Chile: la oposición apuntó con dureza a Bielsa por sus críticas a Kast

Esta mañana, en declaraciones radiales, Rafael Bielsa calificó de "anti argentino" y de xenófobo a José Antonio Kast, candidato más votado en Chile en las elecciones presidenciales de ayer. Ante esta situación, no se hicieron esperar las críticas opositoras, que hasta pidieron la dimisión del diplomático.

Alfredo Cornejo, presidente del Comité Nacional de la UCR, sostuvo que "cuando se denuncian las violaciones a los derechos humanos en Venezuela o Nicaragua, el Gobierno no opina con la excusa de no intervenir en asuntos internos de otro países. Pero lo hace cuando un candidato no le gusta, caso Chile. Esto marca la improvisación en la política exterior ".

Kast logró ayer el 28% de los votos, por lo que se convirtió en el candidato más votado, en una elección signada por la alta dispersión. Es abogado, hijo de un oficial alemán de la Segunda Guerra Mundial y reivindica la figura del dictador Augusto Pinochet. Disputará la segunda vuelta frente a Gabriel Boric, candidato de izquierda.

Otro de los que apuntó contra Bielsa es Rodrigo de Loredo, quien se impuso en las elecciones en Córdoba y es diputado nacional electo. "El embajador Rafael Bielsa no toma noción de su cargo y el kirchnerismo no toma noción de la importancia de la política exterior ", sostuvo.

Mientras tanto, hubo otros miembros de Juntos por el Cambio que directamente pidieron la renuncia del excanciller Bielsa.

Gerardo Milman, exsecretario de Seguridad Interior durante la gestión de Patricia Bullrich, consideró que "el embajador argentino en Chile Rafael Bielsa debería poner ya su renuncia de manera indeclinable".

