Este jueves, 14 de mayo de 2026, la cotización delreal llegó a 757.6147 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 0,27%. En el mercado del Real, la última semana cayó -0.81% y en el último año subió 3.42%, lo que sugiere corrección reciente pero tendencia anual positiva. En los últimos 10 días, el Real mostró sesgo alcista: dos rachas de alzas, retrocesos puntuales y un día estable, con balance final positivo. La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 11.41%, es menor que la volatilidad anual de 14.95%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. La cotización del Real hoy presenta una tendencia positiva. Esto sugiere que la moneda se está fortaleciendo en comparación con su desempeño reciente. Las personas que deseen comprar 100 reales en Colombia deberán pagar 75761.47 pesos colombianos; 200 reales costarán 151522.94 pesos y 500 reales, 378807.36 pesos, teniendo en cuenta que el valor por unidad es de 757.6147120166854 pesos colombianos.