La cotización deleuro este jueves, 14 de mayo de 2026 llegó a 4406.12 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 1,16%. En la última semana, la cotización del Euro subió un 2.10%, mientras que en el último año registró una variación de -4.24%, lo que sugiere un repunte reciente tras una tendencia anual a la baja. En los últimos 10 días, la cotización del Euro mostró una racha alcista inicial, una breve corrección de dos días y un repunte en las dos jornadas finales; el balance general es claramente positivo. La cotización del Euro hoy muestra una tendencia al alza en comparación con los últimos días. Esto sugiere un incremento en la confianza del mercado hacia la moneda europea. En relación al precio del día anterior, la moneda subió un 1.16%. Las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia pagarán 440.612,01 pesos colombianos; 200 euros costarán 881.224,02 pesos y 500 euros, 2.203.060,05 pesos.