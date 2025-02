Macri, Karina Milei y la llave para destrabar el calendario electoral 2025

Lo que suceda en el Congreso nacional en los próximos días, destrabará la definición del calendario electoral en Ciudad y Provincia respecto a la suspensión o no de las PASO. Y encadenado con ello, la posibilidad de desdoblar elecciones en el caso del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, o de adelantar aún más los comicios a una nueva fecha a fines de mayo para el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

Por lo pronto, el cronograma que fijaron los bloques opositores -dialoguistas y críticos, menos el peronismo y la izquierda- con el Gobierno en la última reunión en Diputados fija el martes a las 14 en el segundo piso del Anexo C de la Cámara baja para la primera reunión de agenda legislativa de extraordinarias. La invitación llegó de parte del presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, el libertario Nicolás Mayoraz, en conjunto con las comisiones de Justicia y de Presupuesto y Hacienda.

Tanto en la Ciudad como en la Provincia, las y los legisladores estarán expectantes de los pasos que se den o no para replicar en espejo los mismos movimientos a nivel distrital. Por lo pronto, el denominador que predomina es el de la suspensión de las PASO y, tanto en el caso de Kicillof como Jorge Macri -que ya lo hizo pero podría anticiparse más- darle fast forward a la fecha de elecciones para no polarizar en clave nacional, algo que no es fácil si se trata del AMBA.

Desde Uspallata se fijó el 6 de julio como fecha de elecciones en el proyecto de ley que se envió a la Legislatura con el fin de suspender las PASO este año. Si eso no ocurre, las primarias tendrían lugar el 27 de abril. Pero si logran los votos para ponerlas en pausa durante este turno electoral, entonces el Ejecutivo porteño reprogramaría la fecha de votación de cargos locales -la mitad de las 60 bancas de la Legislatura de la Ciudad- para fines de mayo.

Para ello, Macri debe negociar en una Legislatura fragmentada donde conviven 12 bancadas y la mitad de ellos son monobloques, los votos del peronismo y el radicalismo, las dos fuerzas que concentran al 43% del poder de votación con 18 y 8 bancas cada una .

En el caso de Vamos por Más, la coalición oficialista, la fuga ya oficial de los tres legisladores que responden a Patricia Bullrich hacia las filas libertarias los deja con 12 bancas. En rigor, un sinceramiento de la correlación de fuerzas real ya que son las 12 que contabilizan desde hace tiempo como parte de cualquier poroteo. Pero tampoco la "expulsión" de Ramiro Marra significaría hoy que vayan a darle refugio en la bancada amarilla, si bien no cierran las puertas a futuros acuerdos políticos.

" La salida de los bullrichistas y el quiebre de LLA con Marra no nos cambia nada porque ya se venía dando esta situación desde hace tiempo. Marra es un aliado nuestro y a la vez él sabe que la base de su electorado está en LLA por lo que seguirá asociado a ese espacio ", comenta una fuente del Ejecutivo porteño que participa de las discusiones estratégicas en Uspallata a El Cronista.

A la vez, con los tres bullrichistas ya afiliados a LLA, el bloque libertario vuelve a tener ocho miembros alineados. Durante 2024, tanto Jorge Reta como Marra y Eugenio Casielles negociaron sus votos con el macrismo mientras que LLA -y el bullrichismo- se los negaron.

Un ejemplo de este telón de acero en la nación libertaria puede traducirse en la paradoja que PRO y LLA voten juntos la suspensión de las PASO en el Congreso pero no en la Ciudad. En la cúpula partidaria porteña, que encarna la línea de Karina Milei, estaban convencidos esta semana de insistir en la Ciudad con la "eliminación": " Es lo que dicta el proyecto de ley que la Casa Rosada envió al Congreso Naciona l", se escudan, sin importar que incluso en esos despachos ya se mostraron predispuestos a negociar una simple pausa este año a nivel nacional.

Desde la Ciudad miden la imagen pública de candidatos y de la gestión. Afirman que, del otro lado, en el campo libertario, el vocero presidencial Manuel Adorni no registra un algo grado de conocimiento más allá del micromundo politizado urbano. E interpretan que ahí radica la necesidad de polarizar con mayor crudeza para diferenciarse del oficialismo local en la competencia por un mismo electorado.

¿Será Karina Milei quien finalmente compita en la Ciudad para poner el apellido en juego? En la última semana, "El Jefe" levantó el perfil en dos oportunidades y en ambas fueron mensajes políticos concretos: la foto que marcó el quiebre oficial del PRO porteño y la campaña de afiliación en Villa Devoto, el mismo día que organizaciones de mujeres, diversidades, centrales sindicales y agrupaciones políticas convocaban a marchar hacia Plaza de Mayo contra la eliminación de las políticas inclusivas y los discursos de odio como el que se escuchó en el Foro de Davos.

Frente a ello, confían en su as de espada para neutralizar la jugada. "¿ Iría Javier Milei contra Mauricio Macri teniendo en cuenta todo el apoyo que le brindó y considerando lo valorado que es todavía por el electorado en la Ciudad? ", retrucan, aunque no siempre la carta psicológica funcionó en el mano a mano con los libertario.

Luego del último encuentro en el bunker de San Telmo, sede central del PRO, Macri empieza a entender que poner su firma en juego en esta elección puede ser la posibilidad para salvaguardar la cuna política. Mientras, en el PRO porteño se limitan a decir que pondrán en juego un nombre "fuerte" aunque no cierran las puertas a ningún tipo de acuerdo, ni siquiera con el nuevo exiliado del club libertario. " Marra les divide el electorado a ellos. La gente lo conoce ", insisten desde Uspallata.

El gran problema del PRO es el mismo que atraviesan LLA y los otros espacios: la falta de nombres fuertes que vayan más allá de los que ya se pusieron en juego en otras elecciones .





El futuro de las PASO en la Ciudad y en Provincia

Para suspender las PASO, la clave del poroteo en la Ciudad pasa por el radicalismo y, en particular, los votos del peronismo. "Cuando hablamos de peronismo, ¿son los 18 o no?", inquirieron las espadas legislativas PRO en diciembre, al poner en movimiento la maquinaria. Entonces, aún no había una convocatoria formal a debatir el tema en extraordinarias a nivel nacional.

La Legislatura porteña barajaba una fecha de sesión para inicios de febrero. Pero desde que se oficializó el debate al otro lado de la avenida de Mayo, pisaron el freno a la espera que se aclare el panorama. Entienden que una definición en Diputados, esta semana, ya despejaría la ecuación y podrían convocar a sesionar en las semanas siguientes. La fecha límite que se fijaron en el PRO es el viernes 21 de febrero ya que a partir de la última semana de mes corre el plazo legal de presentación de alianzas para las PASO de abril.

Bajo el rótulo de "Unión por la Patria" conviven legisladores que responden a La Cámpora, a Juan Grabois, a Víctor Santamaría, a Juan Manuel Olmos y al propio Kicillof. Hoy la discusión que se da dentro del bloque es no dividirse y competir juntos también en las elecciones locales. Pero si no se ponen de acuerdo, el planteo es no visibilizar esa fractura. " Antes de quebrar el bloque, no lo votamos ", confirmó uno de sus integrantes a este medio.

Los camporistas aguardan por una definición explícita de la expresidenta y actual titular del PJ, Cristina Kirchner. En el medio se cruza la variable Provincia, donde saben que, si se bajan las PASO nacionales, se abre una puerta para que Kicillof enfile hacia el desdoblamiento, pese a que en el medio no pueda eludir el paso por la Legislatura para suspender sus propias primarias. Pero la potestad de fijar la fecha recae en el Ejecutivo, como sucede en CABA y en Nación.

El macrismo cree que tiene una llave para negociar el respaldo de ambos bloques, radicales y peronistas, con el proyecto de ley que envió para bajar los ingresos brutos a los oficios en suelo porteño. Tanto desde UP como la UCR/ Evolución presentaron sus propias iniciativas, más ambiciosas en cuanto a sus alcances, por lo que consideran que hay margen para acercarse a sus pretensiones desde el Ejecutivo de la Ciudad.

Mientras tanto, en Provincia también hay una iniciativa de suspensión de primarias presentada por el massista Rubén Eslaiman. Pero allí se cruza con otro debate de profundidad que no pudo ser saldado en 2024: el Presupuesto 2025, la Ley Impositiva y mucho más complejo aún, el manejo de la deuda bonaerense en los próximos meses. Y la voluntad hoy de la expresidenta de polarizar con calibre nacional la elección.